În Moldova, facilitățile fiscale personale vor fi înlocuite cu plăți stimulative.

Ele vor fi acordate prin returnarea unei părți din impozitul pe venit plătit, informează logos-press.md.

Valoarea estimată a stimulentelor este de 500 de lei pe lună ca facilități personale și 200 de lei pe lună pentru fiecare persoană minoră aflată în întreținere.

Potrivit autorilor, aceste plăți vor fi acordate pentru primele 7.000 de lei din salariul plătit de angajator, cu condiția ca venitul anual al angajatului să nu depășească 500.000 de lei.

Calculul și plata acestor sume vor fi efectuate din fondurile bugetului de stat, fără a impune obligații suplimentare angajatorilor.

Mecanismul de implementare a acestei măsuri va fi stabilit de Guvern.

Totodată, se precizează că, începând cu 1 ianuarie 2027, se propune anularea dreptului la scutiri fiscale pentru alte persoane aflate în întreținere, deoarece art. 34 și 35 din Codul Fiscal urmează să fie declarate neaplicabile de către autori.