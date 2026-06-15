theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
15 Iunie 2026, 17:59
12 128
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova, facilitățile fiscale personale vor fi înlocuite cu plăți stimulative

Pentru a stimula ocuparea legală și plata muncii, autoritățile propun introducerea unor plăți lunare pentru fiecare angajat cu venit lunar, în locul scutirii personale actuale.

În Moldova, facilitățile fiscale personale vor fi înlocuite cu plăți stimulative.
În Moldova, facilitățile fiscale personale vor fi înlocuite cu plăți stimulative.

Ele vor fi acordate prin returnarea unei părți din impozitul pe venit plătit, informează logos-press.md.

Valoarea estimată a stimulentelor este de 500 de lei pe lună ca facilități personale și 200 de lei pe lună pentru fiecare persoană minoră aflată în întreținere.

Potrivit autorilor, aceste plăți vor fi acordate pentru primele 7.000 de lei din salariul plătit de angajator, cu condiția ca venitul anual al angajatului să nu depășească 500.000 de lei.

Calculul și plata acestor sume vor fi efectuate din fondurile bugetului de stat, fără a impune obligații suplimentare angajatorilor.

Mecanismul de implementare a acestei măsuri va fi stabilit de Guvern.

Totodată, se precizează că, începând cu 1 ianuarie 2027, se propune anularea dreptului la scutiri fiscale pentru alte persoane aflate în întreținere, deoarece art. 34 și 35 din Codul Fiscal urmează să fie declarate neaplicabile de către autori.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici