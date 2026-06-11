În Moldova există un deficit de spații comerciale și logistice.

„Până la sfârșitul anului 2025, suprafața spațiilor comerciale și de servicii a depășit 2,37 milioane m², însă oferta de spații moderne rămâne insuficientă pentru a satisface cererea retailerilor. Extinderea brandurilor europene de modă și dezvoltarea rețelelor locale de retail sunt limitate de lipsa centrelor comerciale moderne”, se arată în studiul pregătit de Agenția de Investiții a Moldovei, transmite logos-pres.md.

Un alt segment cu potențial este logistica. Potrivit Invest Moldova, suprafața spațiilor de depozitare și logistice a ajuns la aproximativ 1,09 milioane m², însă cererea distribuitorilor și comercianților cu amănuntul depășește oferta. Specialiștii prevăd o creștere continuă a investițiilor în depozite moderne în următorii trei ani.

Noi forțe motrice ale pieței

Paralel, autoritățile accelerează investițiile în infrastructură, inclusiv în drumuri, poduri, rețele electrice și centre logistice, multe dintre acestea fiind finanțate cu sprijinul Uniunii Europene. Se așteaptă ca aceste proiecte să stimuleze dezvoltarea sectorului imobiliar și să atragă noi investitori internaționali.

Pe măsură ce Moldova se apropie de Uniunea Europeană și investițiile în infrastructură se intensifică, piața imobiliară locală intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Economia și-a revenit considerabil după șocurile cauzate de pandemie, războiul din Ucraina și criza energetică, iar în următorii ani se preconizează o „creștere economică moderată de 2-3% pe an”.

Se planifică ca sectorul imobiliar comercial și proiectele de infrastructură să se dezvolte mai rapid decât economia în ansamblu. Pentru investitorii din România și Uniunea Europeană, Moldova devine o destinație tot mai atractivă. Randamentul investițiilor în imobiliare depășește în continuare nivelurile multor capitale din Europa Centrală și de Est, iar reformele legate de procesul de aderare la UE, preconizate pentru perioada 2028-2030, contribuie la reducerea riscurilor țării și la creșterea atractivității pieței, conform analizei realizate.

În general, Republica Moldova rămâne o piață cu potențial ridicat de dezvoltare, în special în domeniile retailului, logisticii, infrastructurii și energiei regenerabile. Pe măsură ce integrarea europeană avansează și activitatea noilor companii internaționale în regiune se extinde, sectorul imobiliar moldovenesc are potențialul de a deveni unul dintre cele mai dinamice din Europa de Est, se concluzionează în studiu.