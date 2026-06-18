În Moldova au fost modificate regulile de calculare a salariului minim

Parlamentul Moldovei a aprobat legea conform căreia, la calcularea salariului minim, autoritățile se vor orienta după jumătate din salariul mediu pe țară. Pentru aceste reguli, în a doua lectură, au votat 72 de deputați.

Noile reguli au fost elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a transpune în legislația moldovenească standardele europene. Acum, Guvernul, împreună cu angajatorii și sindicatele, este obligat să verifice cel puțin o dată pe an dacă este necesară majorarea salariului minim. Principalul reper pentru aceasta va fi suma egală cu 50% din salariul mediu pe economie. Această modificare a fost propusă de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Acest indicator nu înseamnă că plățile vor crește automat, dar va ajuta funcționarii să coreleze venitul minim cu situația reală din economie, scrie rupor.md.

În plus, legea susține negocierile dintre angajați și conducerea companiilor, pentru ca în întreprinderi și în sectoare întregi să se stabilească salarii peste minimul de stat. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

Reamintim că, potrivit ultimelor date ale Biroului Național de Statistică, în primul trimestru al anului 2026 salariul mediu brut în Moldova a fost de 15.987,1 lei. Comparativ cu sfârșitul anului trecut, acest indicator a scăzut ușor — cu 2,3%, însă în termeni anuali veniturile reale ale populației au crescut cu 4,3%.

Cele mai profitabile domenii din țară rămân sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, unde câștigul mediu depășește 39.000 de lei, precum și sectoarele financiar și energetic. Cele mai mici salarii în Moldova le au în prezent angajații din agricultură (aproximativ 10.200 de lei), lucrătorii din hoteluri, alimentație publică și domeniul divertismentului.