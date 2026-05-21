În Moldova ar putea fi introduse facilități pentru sistemele de stocare a energiei electrice.

Aceasta înseamnă scutirea investitorilor de obligația de a obține certificatul urbanistic pentru proiectare și autorizația de construire. De asemenea, de la plata contribuțiilor în valoare de 0,5% din volumul investițiilor în capitalul fix, transmite logos-pres.md.

Este vorba despre sistemele de stocare a energiei, amplasate pe teritoriul sau în imediata apropiere a parcurilor fotovoltaice sau altor obiective energetice, comerciale, agricole sau industriale, inclusiv obiective aflate în faza de construcție.

Baza legală este propusă a fi corectată pentru eliminarea barierelor în dezvoltarea capacităților de producere a energiei regenerabile și a infrastructurii de stocare a acesteia.

În acest scop, se propune completarea Codului Urbanistic și de Construcții și revizuirea normelor Legii privind Fondul Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții.

Pentru a exclude interpretările diferite ale normelor, se propune clarificarea prevederii referitoare la contribuțiile în valoare de 0,5% din volumul investițiilor în capitalul fix.

În special, obligația de a contribui la Fond va reveni solicitanților autorizațiilor pentru executarea lucrărilor de construcție. În prezent, legislația menționează „investitorii în domeniul construcțiilor”.

În cazul aprobării proiectului, prevederile vor intra în vigoare în momentul publicării oficiale.