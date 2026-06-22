theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
22 Iunie 2026, 09:08
876
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova a fost aprobată procedura de impozitare a construcțiilor neterminate

Guvernul a aprobat mecanismul de determinare a gradului de finalizare a obiectivelor de construcție în scopuri fiscale.

În Moldova a fost aprobată procedura de impozitare a construcțiilor neterminate.
În Moldova a fost aprobată procedura de impozitare a construcțiilor neterminate.

S-a stabilit că actul va fi eliberat de o comisie înființată în cadrul autorității locale. Pentru persoanele fizice – la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor din cadrul primăriilor, iar pentru persoanele juridice – la biroul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) de la locul înregistrării, informează logos-pres.md.

Pe baza acestui document va fi determinată mai departe baza impozabilă a obiectului de construcție.

Metodologia a fost elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul a intrat deja în vigoare.

Regulamentul se aplică obiectelor imobiliare a căror grad de finalizare este de 50% sau mai mare. În același timp, acestea rămân neterminate timp de 3 ani de la începerea lucrărilor de construcție și sunt situate în interiorul sau în afara localităților, indiferent de forma de proprietate.

Procedura de determinare a gradului de finalizare a construcției poate fi inițiată atât de autoritățile locale, cât și la cererea titularului dreptului asupra obiectului de construcție.

De asemenea, regulamentul stabilește modul de creare și funcționare a comisiei, formula de calcul a gradului de finalizare a construcției, procedura de semnare, predare și contestare a actului de stabilire a gradului de finalizare și altele.

Metodologia include exemple de calcul al gradului de finalizare a obiectelor imobiliare în construcție, precum și formularele Notificării privind începerea procedurii și Actului de stabilire a gradului de finalizare a obiectului.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici