În Moldova a devenit mai frecventă construirea locuințelor și mai rar — a clădirilor comerciale.

În prima jumătate a anului 2026, construcția de locuințe în Moldova a crescut ușor, în timp ce numărul autorizațiilor pentru ridicarea clădirilor nerezidențiale a scăzut.

În total, în perioada ianuarie–iunie 2026, în țară au fost eliberate 1.376 de autorizații de construire, cu 0,5% mai puține decât în perioada similară a anului trecut. Acest lucru reiese din datele Biroului Național de Statistică, scrie bani.md

Din numărul total, 1.034 de autorizații au fost eliberate pentru construirea clădirilor rezidențiale, inclusiv a obiectivelor de cazare colectivă. Numărul acestora a crescut cu 3% față de primele șase luni ale anului 2025 și a ajuns la 75,1% din toate autorizațiile eliberate.

Pentru construirea clădirilor nerezidențiale au fost eliberate 342 de autorizații, cu 9,8% mai puține decât cu un an în urmă. Ponderea lor a fost de 24,9% din numărul total.

Statisticile arată că situația a devenit semnificativ mai stabilă decât anul trecut. În ianuarie–iunie 2025, numărul total de autorizații de construire a scăzut cu 12,2% față de perioada similară din 2024. Atunci, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 7,7%, iar pentru clădiri nerezidențiale — cu 22,3%.

Mai multe autorizații au fost eliberate în mediul rural decât în orașe. În sate au fost eliberate 709 de autorizații, ceea ce reprezintă 51,5% din total și cu 0,1% mai mult decât cu un an înainte.

În orașe au fost eliberate 667 de autorizații, adică 48,5% din total, cu 1,2% mai puține decât în prima jumătate a anului trecut.

Cea mai activă s-a dovedit a fi a doua categorie trimestrială. În primele trei luni ale anului au fost eliberate 586 de autorizații, dintre care 444 pentru construirea clădirilor rezidențiale și 142 pentru clădiri nerezidențiale.

În perioada aprilie–iunie, numărul total de autorizații a crescut până la 790, dintre care 590 au fost eliberate pentru clădiri rezidențiale și 200 — pentru clădiri nerezidențiale.

Pe regiuni, dinamica s-a dovedit a fi diferită.

La Chișinău, numărul autorizațiilor pentru construirea clădirilor rezidențiale a crescut cu 6,1% — de la 376 la 399, iar pentru construirea obiectivelor nerezidențiale — cu 15,7%, de la 51 la 59.

În regiunea Centru, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 8,4%, până la 398, în timp ce pentru clădiri nerezidențiale a scăzut imediat cu 32,5%, până la 102.

În nordul țării au fost eliberate 95 de autorizații pentru construirea clădirilor rezidențiale, cu 3,1% mai puține, și 87 de autorizații pentru clădiri nerezidențiale — cu 6,1% mai multe decât cu un an în urmă.

Cea mai semnificativă scădere în sectorul rezidențial a fost înregistrată în sud, unde numărul autorizațiilor a scăzut cu 27,7% — de la 83 la 60.

În UTA Găgăuzia, schimbările au fost mai puțin vizibile: numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 2,5%, până la 82, iar pentru clădiri nerezidențiale — cu 2%, până la 50.