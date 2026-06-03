În Codul contravențional vor fi introduse sancțiuni referitoare la casele de schimb valutar.

Această măsură prevede un proiect de modificări la Codul contravențional, pregătit de Ministerul Justiției pentru a spori eficiența reglementării și controlului activității antreprenoriale. Consultările publice asupra documentului vor avea loc până la 23 iunie, scrie logos-pres.md.

Măsura este luată în contextul unei intenții mai largi a autorităților de a extinde competențele organelor de control, de a elimina lacunele și suprapunerile normelor, precum și de a le actualiza și clarifica. Ea se referă la sancțiuni pentru încălcarea regulilor în domeniul fiscal, vamal, bancar și alte domenii.

Astfel, în Codul contravențional vor fi introduse sancțiuni pentru refuzul nejustificat de a anula o operațiune valutară și pentru nerespectarea termenului de returnare a banilor obținuți în cadrul acesteia.

În document vor fi incluse și sancțiuni prevăzute pentru modificarea cursurilor valutare în timpul zilei lucrătoare la cumpărarea și/sau vânzarea numerarului. Sunt vizate cazurile în care consumatorii nu au fost informați despre noile cursuri înainte de începerea operațiunii.

Aici vor fi incluse și amenzile prevăzute pentru nerespectarea condițiilor de afișare sau afișarea incorectă pe panoul publicitar a informațiilor despre cursurile de cumpărare și vânzare.

Autorii modificărilor consideră că ajustările vor proteja consumatorii de abuzuri și practici neloiale în acest domeniu.