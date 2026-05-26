26 Mai 2026, 07:27
7
În ciuda dezvoltării plăților digitale, cererea de numerar nu scade

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în aprilie 2026, retragerile de numerar de la casieriile băncilor comerciale au depășit încasările cu 776 de milioane de lei.

Acest dezechilibru al fluxurilor de numerar continuă timp de mai multe luni consecutive. Pentru comparație, în martie 2026, emisiunile nete au depășit încasările cu 275 de milioane de lei, iar în februarie - cu 1.028 de milioane de lei, scrie logos-pres.md.

Populația continuă să retragă activ fonduri din conturile și depozitele sale pentru nevoi personale sau economii. Volumul retragerilor de numerar din depozitele bancare în aprilie 2026 a fost de 16.037 milioane de lei, în creștere cu 378 milioane de lei (+2,4%).

Sursa principală de returnare a numerarului în casieriile băncilor rămâne comerțul cu amănuntul (vânzarea bunurilor de consum), care generează peste 60% din totalul fluxului de numerar.

În ciuda unui flux net negativ de numerar în aprilie 2026, lichiditatea totală a sistemului bancar din Moldova rămâne la un nivel stabil și sigur. Cerințele de reglementare ale BNM sunt respectate de băncile comerciale cu un mare surplus, astfel că retragerea numerarului de către cetățeni nu reprezintă o amenințare pentru stabilitatea acestora. Indicatorii curenți de lichiditate ai sectorului bancar depășesc cu mai mult de două ori minimul stabilit (20%).

Pentru a susține lichiditatea băncilor comerciale în condițiile unei cereri sporite de bani și pentru a stimula economia, BNM a redus la începutul anului 2026 normele privind rezervele obligatorii pentru fondurile atrase în lei moldovenești de la 20% la 18%. Această decizie a eliberat resurse suplimentare în lei în interiorul băncilor comerciale, permițându-le să compenseze cu ușurință retragerea de numerar din aprilie în valoare de 776 milioane de lei.

Sursă
