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rupor.md logorupor
18 Septembrie 2026, 14:09
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În Capitală au fost alocate 80 de milioane de lei pentru compensațiile la încălzire

Fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău a obținut alocarea a 80 de milioane de lei pentru compensații destinate categoriilor social-vulnerabile ale populației în bugetul municipiului pentru anul 2026.

În Capitală au fost alocate 80 de milioane de lei pentru compensațiile la încălzire.
În Capitală au fost alocate 80 de milioane de lei pentru compensațiile la încălzire.

Despre acest lucru au comunicat reprezentanții PSRM.

Deputata în Parlament din partea PSRM, Alla Ursu-Antoci, juristul Victor Poleacov și consilierul municipal Vlad Melnic au declarat că primirea cererilor de la locuitori va începe în octombrie, după aprobarea noului regulament de către Consiliul Municipal. Cererile vor trebui depuse la pretura de la domiciliu, scrie rupor.md.

După cum a menționat Melnic, alocarea acestor mijloace a fost o condiție de principiu pentru fracțiune. „Una dintre condițiile pentru asigurarea votului fracțiunii PSRM pentru bugetul pe anul 2026 a fost includerea a 80 de milioane de lei pentru persoane din diverse categorii, pentru perioada rece”, a declarat el.

Potrivit juristului Poleacov, două categorii principale de locuitori ai orașului vor putea beneficia de ajutor: cetățenii cu un venit lunar mai mic de 5 000 de lei (în primul rând pensionarii și persoanele cu dizabilități), precum și familiile tinere cu un venit mai mic de 8 000 de lei pe lună în ultimul an financiar.

Programul prevede trei tipuri de compensații:

  • 40% din costul încălzirii centralizate;

  • 500 de lei pentru compensarea cheltuielilor pentru gazele naturale pentru încălzire (PSRM intenționează să solicite majorarea acestei sume);

  • 10,69 lei pentru fiecare metru cub de apă din factură.

Reprezentanții PSRM au dat asigurări că vor monitoriza distribuirea mijloacelor, astfel încât toate cele 80 de milioane de lei să ajungă la locuitorii nevoiași ai Capitalei.

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