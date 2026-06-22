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mold-street.com logomold-street
22 Iunie 2026, 10:13
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În 2025 s-a înregistrat o creștere de 13 ori a valorii lucrărilor de reparație a podurilor și drumurilor

În anul 2025, pentru reabilitarea reţelei de drumuri publice au fost valorificate mijloace financiare din Fondul Rutier în sumă totală de 2,51 miliarde lei.

În 2025 s-a înregistrat o creștere de 13 ori a valorii lucrărilor de reparație a podurilor și drumurilor.
În 2025 s-a înregistrat o creștere de 13 ori a valorii lucrărilor de reparație a podurilor și drumurilor.

Aceasta este în creștere cu peste 570 milioane lei (29,3%) față de 2024, arată raportul anual al Societăţii „Administraţia Națională a Drumurilor" (AND), informează Mold-Street.

Potrivit instituției, anul trecut s-a valorificat aproximativ 96,8% din volumul total al alocațiilor aprobate pentru întreținerea și repararea drumurilor publice. Pentru comparație: în 2024 acest indicator a fost de 96,7%, iar în 2023 – 98,4%.

Fondurile au fost redistribuite pentru lucrări capitale

Cea mai vizibilă creștere a fost înregistrată la capitolul cheltuieli pentru reparația drumurilor și podurilor. Volumul finanțării a crescut de peste 13 ori și a ajuns la 1,16 miliarde de lei. Administrația Națională a Drumurilor menționează că acest fapt indică o reorientare a resurselor către lucrări capitale.

Cheltuielile pentru întreținerea curentă a drumurilor naționale în perioada de vară au crescut cu peste 10%, ajungând la 549 milioane de lei.

În același timp, cheltuielile pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă s-au redus cu peste 41% – până la 104,7 milioane de lei. Costurile pentru reparațiile curente ale drumurilor și podurilor au scăzut cu aproximativ 35% – până la 431 milioane de lei, iar cheltuielile pentru gestionarea infrastructurii rutiere au scăzut cu aproape 20%, ajungând la 156,6 milioane de lei.

Reducerea cea mai semnificativă a avut loc la capitolul cofinanțării proiectelor de reabilitare a drumurilor publice: cheltuielile s-au redus de aproape 15 ori și au ajuns la doar 5,54 milioane de lei.

Reamintim că anul trecut volumul Fondului Rutier al Moldovei, după ajustarea bugetului, a atins aproape 2,7 miliarde de lei. Fondul a fost majorat cu aproximativ 1 miliard de lei suplimentar pentru construcția și modernizarea a 600 de kilometri de drumuri, precum și pentru reparația podurilor naționale.

În 2026 finanțarea a scăzut

Anul curent, pentru întreținerea și repararea drumurilor naționale cu o lungime totală de 5.993 kilometri sunt prevăzuți 1,82 miliarde de lei. Suma corespunzătoare este inclusă în programul de repartizare a fondurilor Fondului Rutier aprobat de Guvern.

Așadar, comparativ cu anul trecut, volumul finanțării bugetare pentru aceste scopuri s-a redus cu peste 700 milioane de lei.

Administrația Națională a Drumurilor este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat și este beneficiar al lucrărilor de construcție, reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice și a obiectelor infrastructurii rutiere.

De asemenea, întreprinderea gestionează și repartizează fondurile alocate din bugetul de stat, inclusiv Fondul Rutier, al cărui volum anul trecut a depășit 2,5 miliarde de lei.

AND este responsabilă și de evidența contabilă, gestionarea și monitorizarea proiectelor finanțate din surse externe, inclusiv organizații financiare internaționale, în cadrul programelor de dezvoltare a sectorului rutier. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la câteva miliarde de lei.

Sursă
mold-street.com logomold-street
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