În 2025 s-a înregistrat o creștere de 13 ori a valorii lucrărilor de reparație a podurilor și drumurilor.

În anul 2025, pentru reabilitarea reţelei de drumuri publice au fost valorificate mijloace financiare din Fondul Rutier în sumă totală de 2,51 miliarde lei.

Aceasta este în creștere cu peste 570 milioane lei (29,3%) față de 2024, arată raportul anual al Societăţii „Administraţia Națională a Drumurilor" (AND), informează Mold-Street.

Potrivit instituției, anul trecut s-a valorificat aproximativ 96,8% din volumul total al alocațiilor aprobate pentru întreținerea și repararea drumurilor publice. Pentru comparație: în 2024 acest indicator a fost de 96,7%, iar în 2023 – 98,4%.

Fondurile au fost redistribuite pentru lucrări capitale

Cea mai vizibilă creștere a fost înregistrată la capitolul cheltuieli pentru reparația drumurilor și podurilor. Volumul finanțării a crescut de peste 13 ori și a ajuns la 1,16 miliarde de lei. Administrația Națională a Drumurilor menționează că acest fapt indică o reorientare a resurselor către lucrări capitale.

Cheltuielile pentru întreținerea curentă a drumurilor naționale în perioada de vară au crescut cu peste 10%, ajungând la 549 milioane de lei.

În același timp, cheltuielile pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă s-au redus cu peste 41% – până la 104,7 milioane de lei. Costurile pentru reparațiile curente ale drumurilor și podurilor au scăzut cu aproximativ 35% – până la 431 milioane de lei, iar cheltuielile pentru gestionarea infrastructurii rutiere au scăzut cu aproape 20%, ajungând la 156,6 milioane de lei.

Reducerea cea mai semnificativă a avut loc la capitolul cofinanțării proiectelor de reabilitare a drumurilor publice: cheltuielile s-au redus de aproape 15 ori și au ajuns la doar 5,54 milioane de lei.

Reamintim că anul trecut volumul Fondului Rutier al Moldovei, după ajustarea bugetului, a atins aproape 2,7 miliarde de lei. Fondul a fost majorat cu aproximativ 1 miliard de lei suplimentar pentru construcția și modernizarea a 600 de kilometri de drumuri, precum și pentru reparația podurilor naționale.

În 2026 finanțarea a scăzut

Anul curent, pentru întreținerea și repararea drumurilor naționale cu o lungime totală de 5.993 kilometri sunt prevăzuți 1,82 miliarde de lei. Suma corespunzătoare este inclusă în programul de repartizare a fondurilor Fondului Rutier aprobat de Guvern.

Așadar, comparativ cu anul trecut, volumul finanțării bugetare pentru aceste scopuri s-a redus cu peste 700 milioane de lei.

Administrația Națională a Drumurilor este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat și este beneficiar al lucrărilor de construcție, reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice și a obiectelor infrastructurii rutiere.

De asemenea, întreprinderea gestionează și repartizează fondurile alocate din bugetul de stat, inclusiv Fondul Rutier, al cărui volum anul trecut a depășit 2,5 miliarde de lei.

AND este responsabilă și de evidența contabilă, gestionarea și monitorizarea proiectelor finanțate din surse externe, inclusiv organizații financiare internaționale, în cadrul programelor de dezvoltare a sectorului rutier. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la câteva miliarde de lei.