Împrumutul de la BERD se dublează: Guvernul solicită încă 150 de milioane de euro.

Autoritățile spun că fondurile aprobate inițial sunt insuficiente, după ce costurile lucrărilor au crescut, informează IPN.

Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea drumului M1 Chișinău-Leușeni, pe o lungime de 84 de kilometri, precum și pentru modernizarea sectorului doi al centurii municipiului Chișinău de pe drumul M2, cu o lungime de aproape 9,5 kilometri.

După modernizare, cele mai aglomerate porțiuni ale drumului dintre Leușeni și Chișinău vor avea câte patru benzi de circulație. Este vorba despre sectorul de la Leușeni până la intersecția Hâncești–Lăpușna, precum și de porțiunea de la Suruceni la capitală. Pe celelalte sectoare, va fi amenajat un drum de tip „2+1”, cu o bandă suplimentară pentru depășire care alternează între cele două sensuri de mers. Potrivit proiectului, drumul urmează să fie construit din beton.

În ceea ce privește sectorul doi al centurii municipiului Chișinău, lucrările prevăd lărgirea la patru benzi pe tronsonul dintre nodul rutier Sculeanca și sensul giratoriu de la Ialoveni, cu amenajarea unor ieșiri și intersecții denivelate pentru fluidizarea traficului. Potrivit proiectului, lucrările sunt planificate să înceapă în anul 2027.

Împrumutul de la BERD va fi rambursat în maximum 25 de ani, cu o perioadă de grație de circa trei ani, în care vor fi achitate doar dobânda și comisioanele. La semnarea acordului se plătește un comision de 1,5 milioane de euro din bugetul de stat.

Acest împrumut se adaugă la cel contractat anterior de Republica Moldova de la BERD pentru același proiect, în valoare de 150 de milioane de euro. Astfel, finanțarea totală pentru reabilitarea drumului Chișinău-Leușeni și a sectorului doi al centurii Chișinăului va ajunge la 300 de milioane de euro.