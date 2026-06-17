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rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 09:14
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Importul de materii prime și echipamente agricole ar putea fi scutit de taxe vamale

Importul de materii prime și echipamente utilizate în activitatea agricolă și de producție ar putea fi scutit de taxe vamale începând cu ianuarie 2027.

Importul de materii prime și echipamente agricole ar putea fi scutit de taxe vamale.
Importul de materii prime și echipamente agricole ar putea fi scutit de taxe vamale.

Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, susține că măsura, prevăzută în proiectul politicii bugetar-fiscale, are drept scop reducerea costurilor suportate de antreprenori, în special în sectorul agricol, scrie rupor.md.

Documentul aflat în consultări publice include o serie de măsuri menite să stimuleze investițiile și dezvoltarea mediului de afaceri, inclusiv în sectorul agricol. Una dintre cele mai importante este eliminarea taxelor vamale la importul de materii prime și echipamente necesare producției.

„Va exista taxă vamală zero la importul de materie primă și echipamente. Deci, dacă producătorul importă o materie primă sau un echipament de care are nevoie în agricultură, are o taxă vamală zero. Astăzi această taxă se ridică la 15%. Prevederea se va aplica din ianuarie 2027”, a spus Eugeniu Osmochescu în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune.

O altă măsură inclusă în proiect vizează stimularea reinvestirii profitului în dezvoltarea afacerilor, prin aplicarea cotei zero la impozitarea acestuia. 

„Profitul reinvestit de către antreprenor se va impozita la cota zero. În condițiile actuale așa ceva încă nu se întâmplă”, a precizat vicepremierul Osmochescu.

Ministrul a subliniat că impactul financiar al măsurilor propuse în proiect, atât asupra bugetului de stat, cât și asupra mediului de afaceri, urmează să fie evaluat după definitivarea și adoptarea politicii bugetar-fiscale.

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