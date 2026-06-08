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realitatea.md logorealitatea
8 Iunie 2026, 15:52
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Guvernul vrea să dubleze limita achizițiilor publice directe fără licitație

Guvernul Moldovei intenționează să dubleze valoarea achizițiilor publice de mică valoare, care pot fi efectuate direct de la agenții economici pe baza facturii fiscale.

Guvernul vrea să dubleze limita achizițiilor publice directe fără licitație.
Guvernul vrea să dubleze limita achizițiilor publice directe fără licitație.

În prezent, suma maximă pentru astfel de achiziții este de 50.000 de lei. După aprobarea noilor reguli, limita va fi majorată la 100.000 de lei, informează realitatea.md.

De asemenea, se planifică creșterea pragului pentru achizițiile de bunuri și servicii care pot fi efectuate fără aplicarea prevederilor Legii privind achizițiile publice. În prezent, prin factură se pot achiziționa bunuri și servicii în valoare de la 50.000 până la 150.000 de lei. Conform noilor propuneri, limita superioară va crește până la 250.000 de lei. Modificările vor afecta și lucrările de construcții. În cadrul Regulamentului privind achizițiile publice de mică valoare se pot încheia direct contracte pentru lucrări în valoare de la 50.000 până la 200.000 de lei. După adoptarea amendamentelor, aceste sume se vor dubla – până la un interval de la 100.000 până la 400.000 de lei. 

În plus, autoritățile propun schimbarea regulilor pentru achizițiile de servicii sociale. Instituțiile de stat vor putea încheia contracte directe pentru prestarea acestor servicii, dacă valoarea lor va fi între 100.000 și 400.000 de lei. Astfel, Guvernul speră să simplifice și să accelereze procedura de achiziții pentru contractele mici, extinzând posibilitățile de încheiere directă a contractelor fără organizarea procedurilor standard de licitație.

Sursă
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