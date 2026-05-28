Guvernul va acoperi parțial cheltuielile provocate de inundații.

Guvernul va interveni doar acolo unde costurile nu vor putea fi acoperite la nivel local. Totodată, autoritățile centrale și-au asumat lichidarea prejudiciilor aduse infrastructurii de importanță națională, transmite logos-pres.md.

Potrivit directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, evaluarea finală a pagubelor nu este încă încheiată, deoarece în multe gospodării și subsoluri apa nu s-a retras complet. Comisiile locale pentru situații de urgență trebuie să organizeze ședințe repetate în toate cele patru raioane afectate pentru a transmite calculele finale autorităților centrale.

„Urmează să vedem ce parte din această povară va reveni bugetelor locale, deoarece nu trebuie să uităm că anual în bugetele locale sunt prevăzute fonduri pentru acoperirea situațiilor de urgență. În consecință, o parte din bani va fi folosită din bugetele locale, iar ceea ce nu a putut fi prevăzut și inclus în acestea va deveni obiectul solicitărilor de sprijin către Guvern”, a declarat Diaconu.

Totodată, el a spus că Guvernul va prelua cu prioritate lichidarea daunelor infrastructurii de importanță națională, inclusiv drumuri și poduri. Pe traseul R1 au început deja lucrările de curățare și consolidare a sectoarelor afectate. Puterea executivă a anunțat că va acorda un sprijin special copiilor rămași orfani în urma tragediilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

Amploarea pagubelor

În prezent, potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 400 de hectare de terenuri agricole și circa 55 de kilometri de drumuri au fost afectate de inundații.

Au fost inundate 69 de gospodării, însă, după cum afirmă oficialii, măsurile de consolidare a digurilor au permis prevenirea inundării a peste 400 de locuințe. Reamintim că ploile torențiale din 22 și 23 mai au dus la două victime omenești, precum și la inundații, întreruperi de curent electric, distrugerea infrastructurii și a gospodăriilor.

Președinta Maia Sandu a îndemnat Guvernul și ministerele de profil să evalueze rapid amploarea pagubelor și să acorde imediat ajutor localităților afectate de ploile torențiale.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a deplasat în raioanele afectate și a declarat că Guvernul va analiza pagubele și va lua măsuri de sprijin pentru localitățile afectate, „pentru ca oamenii să revină cât mai curând la o viață normală”.