Guvernul stabilește reguli mai clare pentru supravegherea pieței vehiculelor rutiere. Scopul documentului este creșterea siguranței traficului rutier.

Documentul urmărește creșterea siguranței rutiere, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor generate de vehiculele sau piesele neconforme, prin alinierea legislației naționale la standardele europene.

Guvernul a aprobat proiectul Legii privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere, care stabilește un cadru național unitar pentru admiterea pe piață, omologarea și verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor, pieselor și echipamentelor auto.

Proiectul prevede instituirea procedurilor de omologare de tip și omologare individuală pentru vehiculele rutiere, inclusiv pentru autovehicule, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și cvadricicluri. Totodată, va fi reglementată supravegherea pieței pentru piesele și echipamentele auto, astfel încât pe piață să fie admise doar produsele conforme cerințelor tehnice.

Un element important al proiectului este recunoașterea omologărilor acordate în Uniunea Europeană printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice, în cazul vehiculelor care dețin deja documente conforme.

„Pentru prima dată, țara noastră va avea un sistem național modern de omologare a vehiculelor. Acest proiect înseamnă proceduri mai moderne, mai multă digitalizare și reguli mai clare pentru autoritățile responsabile”, a spus Viceprim-ministrul Vladimir Bolea.

Aplicarea noii legi va contribui la o piață auto mai transparentă, la consolidarea controlului asupra calității vehiculelor și pieselor introduse pe piață și la protejarea cetățenilor împotriva produselor care pot afecta siguranța rutieră.

Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare și adoptare.