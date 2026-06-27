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27 Iunie 2026, 12:00
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Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor

Revoluția din domeniul politicii fiscale se amână. După anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțile și cumetriile.

Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor.
Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor.

Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor a anunțat azi că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale, transmite tv8.md.

„Într-adevăr mai multe prevederi... s-au omis. Este un scenariu pe care îl luăm în calcul și cel mai probabil da. Vom menține regimul actual de salarizare”, a declarat președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe a declarat că vor fi luate în calcul și mai multe opțiuni privind TVA pentru agricultori:

„- Iar cu agricultorii? - Discutăm. Sunt mai multe opțiuni prin care să ne asigurăm că... De facto ar trebui să fie un TVA zero pentru producători”.

Opoziția a criticat dur acest proiect si spun ca vor protesta pentru renunțarea acestei politici fiscale.

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