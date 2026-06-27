Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor.

Revoluția din domeniul politicii fiscale se amână. După anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțile și cumetriile.

Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor a anunțat azi că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale, transmite tv8.md.

„Într-adevăr mai multe prevederi... s-au omis. Este un scenariu pe care îl luăm în calcul și cel mai probabil da. Vom menține regimul actual de salarizare”, a declarat președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe a declarat că vor fi luate în calcul și mai multe opțiuni privind TVA pentru agricultori:

„- Iar cu agricultorii? - Discutăm. Sunt mai multe opțiuni prin care să ne asigurăm că... De facto ar trebui să fie un TVA zero pentru producători”.

Opoziția a criticat dur acest proiect si spun ca vor protesta pentru renunțarea acestei politici fiscale.