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rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 14:09
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Guvernatoarea BNM a discutat la Viena despre reformele bancare și integrarea în sistemul de plăți al UE

Reforma sectorului asigurărilor, consolidarea supravegherii financiare și integrarea Moldovei în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) au fost subiectele discutate în cadrul vizitei de lucru a guvernatoarei BNM, Anca Dragu, la Viena.

Guvernatoarea BNM a discutat la Viena despre reformele bancare și integrarea în sistemul de plăți al UE.
Guvernatoarea BNM a discutat la Viena despre reformele bancare și integrarea în sistemul de plăți al UE.

În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu conducerea Băncii Centrale a Austriei și a Autorității Austriece pentru Piața Financiară. Părțile au discutat dezvoltarea cooperării bilaterale, problemele stabilității macroeconomice, modernizarea infrastructurii de plăți și colaborarea pe platformele internaționale, transmite rupor.md.

O atenție deosebită a fost acordată reformei sectorului asigurărilor și implementării directivei europene Solvency II, precum și schimbului de experiență în domeniul supravegherii bancare și armonizării legislației naționale cu normele UE.

De asemenea, a fost remarcat rolul programelor educaționale comune, în special al Vienna Institute, care contribuie la consolidarea capacităților instituționale ale băncilor centrale și autorităților statului din regiune.

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