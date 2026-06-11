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moldpres.md logomoldpres
11 Iunie 2026, 16:20
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Grosu: Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții în spațiul economic al UE

Republica Moldova devine parte a unui spațiu economic european tot mai integrat, mai predictibil și mai atractiv pentru investiții.

Grosu: Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții în spațiul economic al UE.
Grosu: Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții în spațiul economic al UE.

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Adunarea Generală a Asociației Businessului European din Moldova.

Președintele Parlamentului a subliniat că sprijinul partenerilor europeni pentru Republica Moldova se concretizează într-un pachet de investiții fără precedent, care reprezintă un semnal puternic de încredere pentru dezvoltarea economiei naționale, transmite moldpres.md.

„Săptămâna trecută, partenerii noștri europeni au anunțat un pachet fără precedent de investiții pentru țara noastră. Este un puternic semnal de încredere. Avem responsabilitatea să transformăm această încredere în rezultate concrete: locuri de muncă mai bine plătite, exporturi mai mari și o economie mai competitivă”, a declarat Igor Grosu.

El a mulțumit mediului de afaceri din Republica Moldova pentru activitatea desfășurată în țară și pentru contribuția la dezvoltarea economică.

„Le mulțumesc oamenilor de afaceri din țara noastră care aleg să muncească acasă, cinstit, onest, responsabil. În următorii ani, afacerile din Moldova trebuie să se dezvolte într-un ritm și mai pronunțat, astfel încât să fie competitive și să poată concura pe piața Uniunii Europene”, a menționat președintele Parlamentului.

Igor Grosu a dat asigurări că autoritățile vor continua să sprijine mediul de afaceri și să intervină pentru soluționarea problemelor înainte ca acestea să devină obstacole.

„Angajamentul nostru, al reprezentanților autorităților, este să vă fim alături, să vă sprijinim și să rezolvăm problemele înainte ca ele să devină obstacole. Mergem înainte”, a conchis Grosu.

Grosu: Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții în spațiul economic al UE

Grosu: Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții în spațiul economic al UE

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