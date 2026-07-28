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28 Iulie 2026, 08:57
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Grosu: Mai multe întreprinderi de stat vor fi privatizate, iar spațiile neutilizate vor fi transferate investitorilor

Unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile care nu sunt folosite ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Grosu: Mai multe întreprinderi de stat vor fi privatizate, iar spațiile neutilizate vor fi date investitorilor.
Grosu: Mai multe întreprinderi de stat vor fi privatizate, iar spațiile neutilizate vor fi date investitorilor.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit lui Grosu, înainte de orice decizie va fi necesară o analiză a situației fiecărei întreprinderi, informează realitatea.md.

„Da, unele dintre întreprinderi vor trebui să fie privatizate, evident, după o analiză. Spațiile pe care nu le folosim să fie date investitorilor care pot să dezvolte afaceri”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a precizat că autoritățile ar putea pune accent pe investiții care pot fi lansate rapid, în special în domeniul serviciilor.

„Cele mai ușoare investiții, care repede pot fi pornite, cele de prestare de servicii”, a menționat Grosu.

Totodată, șeful legislativului a declarat că premierul Vasile Tofan are mai multe abordări pe acest subiect, care urmează să fie analizate și susținute de autorități.

„Și domnul prim-ministru Tofan are abordări interesante, pe care noi o să le analizăm și o să le susținem, evident”, a adăugat Igor Grosu.


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