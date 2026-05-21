Grecia, în top 10 destinații pentru exporturile din Moldova.

Printre principalele produse exportate se numără grâul, sticla și ambalajele din sticlă, alcoolul etilic, semințele de floarea-soarelui și orzul, transmite ipn.md.

Agenția de Investiții a găzduit o delegație a Institutului pentru Afaceri Externe din Atena, în cadrul unei vizite dedicate consolidării relațiilor economice bilaterale. Discuțiile au vizat oportunitățile investiționale din Republica Moldova, contextul macroeconomic actual, evoluțiile din principalele sectoare, precum și instrumentele guvernamentale de sprijin pentru investitorii internaționali.

Potrivit Agenției de Investiții, în cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și rolul infrastructurii în atragerea investițiilor. Au fost analizate, de asemenea, perspectivele de implicare în reconstrucția Ucrainei, evoluțiile pieței imobiliare și competitivitatea fiscală a țării, în contextul consolidării interesului investitorilor eleni.

Pe lângă dinamica exporturilor, cooperarea investițională este în creștere. Stocul investițiilor străine directe din Grecia în Republica Moldova a ajuns la 78,6 milioane de dolari, înregistrând o majorare de aproximativ 2,5 ori față de anul 2020.