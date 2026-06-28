theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
28 Iunie 2026, 08:12
5 597
Copiază linkul
Link copiat

Golovatiuc: Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată

Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată. Despre aceasta a scris pe rețelele sociale Vladimir Golovatiuc, comentând ultimele date ale Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului.

Golovatiuc: Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată.
Golovatiuc: Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată.

„În primele cinci luni ale anului 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025, veniturile au crescut cu 2,8%, iar cheltuielile cu 4,4%, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, creșterea a fost de 15%, respectiv 19%. (…) În același timp, deficitul bugetar a crescut cu 11,4% – de la 6,8 miliarde lei la 7,6 miliarde. Creșterea cheltuielilor nu mai este susținută nici de datorii. Acum un an, datoriile Guvernului în structura deficitului bugetar erau de 2,3 miliarde lei, iar acum sunt de 11 miliarde, adică o creștere de 4,2 ori”, a atras atenția expertul, subliniind că „economia nu oferă autorităților resursele necesare pentru o creștere sustenabilă a cheltuielilor bugetare”, a spus Golovatiuc, transmite infotag.md.

Potrivit lui, acest lucru se întâmplă „nu pentru că afacerile nu vor, ci pentru că aceasta este situația generală în economie și veniturile afacerilor nu cresc, ci scad”.

„Poate de aceea autoritățile intenționează să nu extindă baza impozabilă prin creșterea economiei, ci pur și simplu să majoreze taxele, suprimând astfel activitatea economică”, a subliniat analistul.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici