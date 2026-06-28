Golovatiuc: Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată.

Situația bugetului de stat al Moldovei rămâne destul de complicată. Despre aceasta a scris pe rețelele sociale Vladimir Golovatiuc, comentând ultimele date ale Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului.

„În primele cinci luni ale anului 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025, veniturile au crescut cu 2,8%, iar cheltuielile cu 4,4%, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, creșterea a fost de 15%, respectiv 19%. (…) În același timp, deficitul bugetar a crescut cu 11,4% – de la 6,8 miliarde lei la 7,6 miliarde. Creșterea cheltuielilor nu mai este susținută nici de datorii. Acum un an, datoriile Guvernului în structura deficitului bugetar erau de 2,3 miliarde lei, iar acum sunt de 11 miliarde, adică o creștere de 4,2 ori”, a atras atenția expertul, subliniind că „economia nu oferă autorităților resursele necesare pentru o creștere sustenabilă a cheltuielilor bugetare”, a spus Golovatiuc, transmite infotag.md.

Potrivit lui, acest lucru se întâmplă „nu pentru că afacerile nu vor, ci pentru că aceasta este situația generală în economie și veniturile afacerilor nu cresc, ci scad”.

„Poate de aceea autoritățile intenționează să nu extindă baza impozabilă prin creșterea economiei, ci pur și simplu să majoreze taxele, suprimând astfel activitatea economică”, a subliniat analistul.