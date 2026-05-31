theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
31 Mai 2026, 08:49
1 125
Copiază linkul
Link copiat

Golovatiuc: Odată cu creșterea datoriei publice cresc și cheltuielile privind deservirea acesteia

Economia Moldovei continuă să stagneze, iar în aceste condiții autoritățile acumulează din ce în ce mai multe datorii. În același timp, odată cu creșterea datoriei cresc și cheltuielile legate de deservirea acesteia.

Golovatiuc: Odată cu creșterea datoriei publice cresc și cheltuielile privind deservirea acesteia.
Golovatiuc: Odată cu creșterea datoriei publice cresc și cheltuielile privind deservirea acesteia.

Despre acest lucru a anunțat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, transmite noi.md.

El a menționat că reducerea datoriei publice externe în lei, în aprilie 2026, cu 800 de milioane, nu a fost compensată de creșterea datoriei interne (cu 380 de milioane). Ca urmare, datoria publică totală s-a redus cu 420 de milioane de lei. În aprilie 2026, acesta a fost de 142,2 miliarde de lei, față de 142,6 miliarde în martie. În același timp, de la începutul anului, datoria publică totală a crescut cu 9,4 miliarde de lei, aceasta fiind cea mai semnificativă creștere a acesteia în primele 4 luni ale anului în perioada 2021-2025.

În perioada ianuarie-aprilie 2021, datoria publică totală a crescut cu 4,6 miliarde de lei, în 2022 a scăzut cu 600 de milioane de lei, în 2023 a crescut cu 4,4 miliarde de lei, în 2024 cu 2,2 miliarde de lei, în 2025 cu 1,6 miliarde de lei și în 2026 cu 9,4 miliarde de lei.

După cum a subliniat economistul, acest lucru indică, în primul rând, faptul că economia continuă să stagneze și că, în aceste condiții, Guvernul nu obține, sub formă de impozite de la întreprinderi și populație, resurse suficiente pentru a-și îndeplini integral obligațiile. 

Drept urmare, autoritățile acumulează din ce în ce mai multe datorii. În același timp, apare o altă problemă – odată cu creșterea datoriei cresc și cheltuielile pentru deservirea acestei datorii. În 4 luni, acestea au totalizat aproape 1,8 miliarde de lei, iar acum un an acestea erau de 1,3 miliarde. Aceasta este aproximativ aceeași sumă ca întregul sprijin bugetar acordat mediului de afaceri. 

Vladimir Golovatiuc a subliniat că se observă un efect de substituție – unele cheltuieli le înlocuiesc pe altele. 

„Iar Guvernul nu este bun nu pentru că nu susține mediul de afaceri, dar pentru că plăcinta nu ajunge la toți și acesta, Guvernul, nu face prea multe pentru ca plăcinta să devină mai mare. Apropo, din aceste 1,8 miliarde de lei, deservirea datoriei interne reprezintă 1,3 miliarde, iar acum un an era de 780 de milioane. O creștere de 70%. Iar ratele la valorile mobiliare de stat au început să crească. Așadar, cheltuielile pentru deservirea datoriei publice vor crește și mai mult. Cu toate consecințele care decurg din aceasta”, a remarcat el.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici