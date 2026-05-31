Golovatiuc: Odată cu creșterea datoriei publice cresc și cheltuielile privind deservirea acesteia.

Despre acest lucru a anunțat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, transmite noi.md.

El a menționat că reducerea datoriei publice externe în lei, în aprilie 2026, cu 800 de milioane, nu a fost compensată de creșterea datoriei interne (cu 380 de milioane). Ca urmare, datoria publică totală s-a redus cu 420 de milioane de lei. În aprilie 2026, acesta a fost de 142,2 miliarde de lei, față de 142,6 miliarde în martie. În același timp, de la începutul anului, datoria publică totală a crescut cu 9,4 miliarde de lei, aceasta fiind cea mai semnificativă creștere a acesteia în primele 4 luni ale anului în perioada 2021-2025.

În perioada ianuarie-aprilie 2021, datoria publică totală a crescut cu 4,6 miliarde de lei, în 2022 a scăzut cu 600 de milioane de lei, în 2023 a crescut cu 4,4 miliarde de lei, în 2024 cu 2,2 miliarde de lei, în 2025 cu 1,6 miliarde de lei și în 2026 cu 9,4 miliarde de lei.

După cum a subliniat economistul, acest lucru indică, în primul rând, faptul că economia continuă să stagneze și că, în aceste condiții, Guvernul nu obține, sub formă de impozite de la întreprinderi și populație, resurse suficiente pentru a-și îndeplini integral obligațiile.

Drept urmare, autoritățile acumulează din ce în ce mai multe datorii. În același timp, apare o altă problemă – odată cu creșterea datoriei cresc și cheltuielile pentru deservirea acestei datorii. În 4 luni, acestea au totalizat aproape 1,8 miliarde de lei, iar acum un an acestea erau de 1,3 miliarde. Aceasta este aproximativ aceeași sumă ca întregul sprijin bugetar acordat mediului de afaceri.

Vladimir Golovatiuc a subliniat că se observă un efect de substituție – unele cheltuieli le înlocuiesc pe altele.

„Iar Guvernul nu este bun nu pentru că nu susține mediul de afaceri, dar pentru că plăcinta nu ajunge la toți și acesta, Guvernul, nu face prea multe pentru ca plăcinta să devină mai mare. Apropo, din aceste 1,8 miliarde de lei, deservirea datoriei interne reprezintă 1,3 miliarde, iar acum un an era de 780 de milioane. O creștere de 70%. Iar ratele la valorile mobiliare de stat au început să crească. Așadar, cheltuielile pentru deservirea datoriei publice vor crește și mai mult. Cu toate consecințele care decurg din aceasta”, a remarcat el.