Golovatiuc: Intră mai puțini bani în capital și pleacă mai mulți.

Analistul financiar Vladimir Golovatiuc a comentat pe rețelele sociale cele mai recente date statistice privind investițiile străine directe (ISD).

Potrivit analistului, în perioada ianuarie-martie 2026, intrările de investiții străine directe au scăzut cu aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 163 de milioane de dolari la 123 de milioane de dolari, transmite infotag.md.

Golovatiuc a atras atenția că, în același timp, ieșirile de investiții străine directe au crescut de la 36 milioane la 48 milioane, ceea ce înseamnă că fluxul net de investiții a fost de 75 milioane de dolari față de 127 milioane anul trecut.

„Intrările de ISD au scăzut pe toate componentele: capitaluri proprii cu 41%, profituri reinvestite cu 28% și instrumente de datorie, de obicei de la companiile-mamă, cu 11%. Investițiile în capitaluri proprii sunt cele mai consistente cu conceptul de investiție. Nu numai că au scăzut, dar ponderea lor în totalul ISD-urilor a fost de 7% – 9 milioane de dolari din 123 de milioane de dolari”, a declarat analistul.

Potrivit acestuia, „pentru țară în ansamblu, această sumă este, ca să spunem așa, nesemnificativă”.

„În același timp, retragerea capitalului investit anterior a ajuns la 17 milioane de dolari. Nu doar că investițiile în capital au scăzut, dar și ieșirea capitalului s-a majorat de 3,5 ori – de la 5 milioane de dolari în primul trimestru din 2025 la 17 milioane în prezent. Ce înseamnă asta? Intră mai puțini bani în capital și pleacă mai mulți”, a concluzionat Golovatiuc, ironizând: „Da, rezultatele noastre în atragerea investițiilor sunt bune”.