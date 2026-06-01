Golovatiuc: Datoria Moldovei față de Comisia Europeană a crescut de nouă ori.

Potrivit Ministerului Finanțelor, soldul datoriei externe publice a Moldovei la sfârșitul lunii aprilie 2024 a crescut de la începutul anului cu 151,7 milioane de dolari (+3,2%) și a ajuns la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Totodată, 93% din împrumuturile primite sunt credite de la Comisia Europeană, datoria față de care a crescut de 9 ori în ultimii cinci ani, scrie logos-pres.md.

Calculele sunt prezentate de economistul Vladimir Golovatiuc, care remarcă schimbările în structura și direcția datoriei. Comisia Europeană (CE) ocupă încă locul doi printre principalii creditori externi, cu 19,3% din datorie, fiind devansată doar de FMI, a cărui cotă în structura împrumutătorilor este de 27%.

Acest lucru nu împiedică CE să depășească FMI în ritmul creșterii împrumuturilor.

„Este caracteristic faptul că, în condițiile creșterii datoriei externe, comparativ cu primul trimestru al anului 2025, datoria față de Comisia Europeană a crescut de 2,4 ori, iar în 5 ani – aproape de 9 ori. În martie 2021 aceasta era de 105 milioane de dolari (4,8% din totalul datoriei), iar la sfârșitul primului trimestru al anului 2026 — 945 milioane de dolari (deja 19,3%)”, a calculat economistul.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, Guvernul a primit în primul trimestru al anului 2026 credite în valoare totală de 215 milioane de dolari, față de 46 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2025. În același timp, 93% din împrumuturile primite sunt credite de la Comisia Europeană (198,8 milioane de dolari).

Dintre cele 215 milioane de dolari primite în primul trimestru, doar 16 milioane de dolari sunt destinate finanțării proiectelor de investiții, iar 198,9 milioane de dolari (sau 93% din toate creditele) sunt credite pentru susținerea bugetară, adică pentru cheltuielile curente ale guvernului, scrie Golovatiuc.

„În bugetul de stat pentru 2026 este prevăzut că 66% din împrumuturile externe așteptate vor merge pentru susținerea bugetară, iar 34% — pentru proiecte de investiții. Susținerea bugetară este, desigur, foarte importantă, dar nu în asemenea proporții și dimensiuni!”, consideră expertul.

Potrivit informațiilor de la Ministerul Finanțelor, în primele 4 luni ale anului 2026 finanțarea externă netă a bugetului, datorită soldului pozitiv al datoriei externe, a atins o valoare pozitivă, constituind aproximativ 165,3 milioane de dolari. În același timp, fluctuațiile cursului de schimb al dolarului SUA față de alte valute în această perioadă au fost negative și au constituit (-)13,6 milioane de dolari.