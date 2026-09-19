Golovatiuc: BNM anticipează o creștere semnificativă a prețurilor și tarifelor.

Analistul financiar Vladimir Golovatiuc a atras atenția asupra deciziei Băncii Naționale de a majora din nou rata de bază – cu 1,5%, până la 9%, considerând că scopul acesteia este clar – „să tempereze inflația”.

El a amintit că, din 7 mai, aceasta este deja a patra majorare. În total, rata de bază a crescut cu 4 p. p. sau cu 80% – de la 5 la 9%, scrie infotag.md

„La începutul anului 2026, rata anuală a inflației era de 4,9%. În momentul adoptării primei decizii de majorare a ratei, inflația a crescut la 6,8%. Acum, aceasta constituie 7%. Prin urmare, nivelul inflației a crescut cu 42% – de la 4,9% la 7%, iar rata de bază – cu 80%. Mai mult, în ultimele luni inflația nu a crescut. În mai – 6,8%, în iunie – 6,5%, în iulie – 6,3%, iar în august – 7%”, a menționat expertul.

Referindu-se la motivul pentru care BNM a mai majorat rata de bază, el a remarcat că specialiștii băncii „prognozează în lunile următoare o creștere semnificativă a prețurilor și tarifelor și, aflându-se în paradigma FMI, consideră că singurul instrument de temperare a creșterii inflației este majorarea în continuare a ratei de bază, ceea ce și fac”.

„Iar faptul că acest lucru se reflectă negativ asupra mediului de afaceri, populației și bugetului, deoarece ratele dobânzilor cresc, ceea ce înseamnă că producția și consumul vor scădea, iar cheltuielile bugetului pentru deservirea datoriei statului vor crește și mai mult, sunt, în opinia BNM, pierderi colaterale și admisibile, iar Guvernul să se îngrijoreze de acest lucru”, a menționat Golovatiuc.

El a numit cu ironie o astfel de poziție a regulatorului „bună și, cel mai important, productivă”.