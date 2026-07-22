Gazul se va scumpi brusc: ANRE propune un tarif pentru populație de peste 20 de lei.

Tariful propus este mai mic decât cel solicitat de compania de stat „Energocom”, care a cerut stabilirea prețului la 20,93 lei pentru un metru cub cu TVA, transmite bani.md

În prezent, populația plătește 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, astfel că tariful propus de ANRE reprezintă o creștere de aproximativ 5,88 lei pentru un metru cub.

Proiectul prevede, de asemenea, tarife reglementate pentru alte categorii de consumatori, în funcție de nivelul presiunii rețelei la care sunt conectați. Astfel, tariful va fi:

14,29 lei pentru un metru cub cu TVA — la intrarea în rețelele de transport al gazelor;

14,93 lei pentru un metru cub cu TVA — la ieșirea din rețelele de transport al gazelor;

15,36 lei pentru un metru cub cu TVA — la ieșirea din rețelele de distribuție de înaltă presiune;

16,51 lei pentru un metru cub cu TVA — la ieșirea din rețelele de distribuție de presiune medie;

20,30 lei pentru un metru cub cu TVA — la ieșirea din rețelele de distribuție de presiune joasă. Acest tarif va fi aplicat consumatorilor casnici.

Potrivit calculelor ANRE, noul tarif este determinat în primul rând de creșterea costului de achiziție a gazului natural, evaluat la aproape 598,5 euro pentru 1.000 de metri cubi. De asemenea, în tarif sunt incluse cheltuielile pentru transportul și distribuția gazului, costurile de furnizare, inclusiv serviciile de facturare și deservire a consumatorilor, precum și profitul reglementat al furnizorului.

Totodată, ANRE a luat în considerare deficitul tarifar acumulat pentru perioada ianuarie–iulie 2026, în valoare de aproape 93,8 milioane de lei, care trebuie compensat în lunile următoare. În același timp, agenția a ținut cont de surplusul tarifar de 17,6 milioane de lei rămas în urma anului 2025, ceea ce reduce parțial impactul majorării tarifelor.

Proiectul a fost elaborat pe baza cererii companiei „Energocom”, depusă la 15 iulie, și va fi examinat de Consiliul de Administrație al ANRE. Decizia va intra în vigoare din ziua publicării sale în „Monitorul Oficial”.