Gazul s-ar putea scumpi: Șeful Moldovagaz a admis revizuirea tarifului.

Consumatorii din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă majorare a tarifelor la gazele naturale în perioada următoare.

Președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a recunoscut existența unor premise reale pentru o revizuire în creștere a prețului controlat de stat, transmite noi.md.

În cadrul unui interviu acordat pentru postul Realitatea, întrebat direct dacă tarifele actuale se vor menține sau vor înregistra o creștere, șeful societății pe acțiuni a sugerat că o scumpire este foarte probabilă, chiar dacă prognozează o fluctuație moderată.

„Nu cred că este semnificativă, dar o ajustare poate să aibă loc”, a declarat Vadim Ceban.

Totuși, oficialul a evitat să ofere cifre exacte sau un calendar precis al modificărilor tarifare, pasând responsabilitatea calculelor finale către furnizorul central de energie.

„Eu cred că la această întrebare este mai bine să răspundă colegii de la Energocom. Chiar îmi asum acest risc de evitare a răspunsului”, a conchis președintele „Moldovagaz”.

În prezent, consumatorii casnici din Republica Moldova achită pentru un metru cub de gaze naturale un tarif de 13,12 lei (cu TVA inclus), preț stabilit în urma ultimei decizii de ieftinire aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în primăvara acestui an.