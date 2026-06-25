Gavriliță: UE nu cere Moldovei să majoreze TVA-ul la medicamente și produse alimentare

Directivele Uniunii Europene oferă statelor membre flexibilitatea de a stabili cote reduse de TVA și de a extinde lista bunurilor și serviciilor care pot beneficia de un regim fiscal preferențial.

În același timp, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, comentând propunerile proiectului politicii fiscale-bugetare pentru anul 2027, a declarat că „nu ar dori să folosească UE ca justificare sau argument pentru introducerea unor taxe”, informează agora.md.

„Directivele permit acest lucru, dar nu aș vrea să folosesc UE ca justificare sau argument pentru orice taxe. În primul rând, trebuie să înțelegem clar: UE nu ne cere să introducem sau să majorăm taxe”, a subliniat ministrul.

Potrivit șefului Finanțelor, deși directiva europeană prevede posibilitatea aplicării cotei zero de TVA pentru o serie de produse, astfel de măsuri nu pot fi extinse la un număr nelimitat de categorii de produse.

„Cel mai probabil, în forma actuală nu se poate aplica simultan cota zero atât pentru medicamente, cât și pentru produse alimentare, cât și pentru apă. Aceasta este deja o decizie a fiecărui stat – cum să facă o astfel de măsură mai țintită”, a remarcat Gavriliță.

El a adăugat că în Moldova toate bunurile și serviciile care pot fi în prezent impozitate cu cota zero, fără restricții suplimentare, vor păstra acest regim.

„Aceasta este una dintre acele sfere în care statul poate susține mai eficient cetățenii prin mecanisme de compensare, decât prin renunțarea la veniturile provenite de la persoanele cu venituri mari, care pot plăti mai mult”, a spus ministrul Finanțelor.

Declarațiile au fost făcute pe fundalul discuțiilor publice privind proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Anterior, mai mulți experți și politicieni au făcut referire la normele UE discutând posibila majorare a TVA pentru anumite categorii de produse.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a amintit că directiva UE 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA permite statelor membre să aplice cote reduse pentru medicamente. După ultimele modificări, statele UE au primit dreptul să stabilească chiar cota zero de TVA pentru anumite medicamente esențiale.

„Noile norme permit țărilor să introducă o cotă superpreferențială – practic scutirea de TVA cu drept de deducere (0%) – pentru a reduce cât mai mult prețul final al medicamentelor vitale”, a menționat Nemerenco.

Expertul economic Veaceslav Ioniță a recomandat anterior păstrarea TVA preferențial pentru produsele de primă necesitate conform modelului european și utilizarea listei UE pentru a determina produsele cu semnificație socială. În opinia sa, uniformizarea cotei TVA poate crea impresia falsă că astfel de măsuri sunt o cerință a Uniunii Europene.

Reamintim că proiectul politicii fiscale-bugetare pentru 2027 prevede o serie de schimbări importante, inclusiv anularea unor facilități fiscale, impozitarea anumitor tipuri de donații, introducerea unui TVA de 20% pentru HoReCa, gaze, medicamente și alte domenii, precum și mecanisme compensatorii pentru cetățenii cu venituri reduse.