Gavriliță: Suspendarea definitivă a programului Prima Casă este puțin probabilă.

Declarația respectivă a fost făcută de ministru în cadrul unei emisiuni televizate la Cinema 1. Gavriliță a explicat că în prezent programul continuă să funcționeze pe partea de garanții. Paralel, o echipă de experți analizează cum ar trebui să arate noua versiune a programului, scrie tvrmoldova.md.

„Acum avem o echipă de experți care lucrează să analizeze care sunt opțiunile cele mai bune, cum trebuie să arate un program pe viitor astfel încât să ajute tinerele familii, să nu creeze risipă de fonduri sau careva riscuri și în momentul în care avem această analiză și vedem care sunt opțiunile, discutăm cu colegii din Guvern și decidem cum mergem mai departe. Cred că în următoarea lună trebuie să avem o concluzie și atunci vom comunica”, a declarat Adrian Gavriliță.

Ministrul a precizat că suspendarea definitivă a programului este puțin probabilă, iar cea mai realistă opțiune rămâne continuarea acestuia într-o formă ajustată.

„Cred că statul trebuie să facă tot ce poate pentru ca tinerele familii să aibă propria locuință”, a afirmat oficialul.

Totodată, autoritățile analizează măsuri care să stimuleze construcția de locuințe și să crească oferta pe piață, pentru a evita majorarea prețurilor apartamentelor pe fondul cererii ridicate generate de astfel de programe.

Potrivit ministrului Finanțelor, noua formulă a programului ar urma să fie mai bine țintită, astfel încât să sprijine familiile tinere fără a crea dezechilibre pe piața imobiliară.

Reamintim, programul „Prima Casă” a rămas fără fonduri, iar acceptarea cererilor a fost oprită. Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a recunoscut anterior deschis că nu poate garanta continuarea acestuia în forma actuală.