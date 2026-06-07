Gavriliță: Sperăm că băncile vor acorda credite pentru achiziționarea locuințelor de către populație.

El a făcut această declarație miercuri seara în cadrul emisiunii „Новая неделя cu Anatolie Golea” de la TV8, transmite infotag.md.

Ministrul a declarat că experții angajați de minister analizează în prezent programul „Prima Casă”, examinând impactul acestuia asupra pieței imobiliare, în special, impactul său asupra creșterii accentuate a prețurilor imobiliare din ultimii ani.

„Sper că vom primi în curând o analiză detaliată și propuneri concrete privind modul în care va funcționa acest program. Propunerile experților ne vor ajuta să stabilim cum ar trebui să funcționeze corect Prima Casă în viitor. Am discutat acest lucru cu experții din ultima misiune FMI”, a remarcat ministrul.

El a declarat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și nu Ministerul Finanțelor, care l-a supravegheat până acum, va supraveghea acest program.

„Suntem un minister care se ocupă de economisirea, nu de cheltuirea, resurselor publice. Este clar că acest program ipotecar nu ar trebui să creeze riscuri pentru piață și pentru stat, lucru înțeles de experții FMI”, a conchis Gavriliță.