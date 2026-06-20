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ipn
20 Iunie 2026, 08:00
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Gavriliță: Schimbările de taxare în domeniul energiei vor intra în vigoare după încheierea sezonului rece

Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece, iar cetățenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă.

Gavriliță: Schimbările de taxare în domeniul energiei vor intra în vigoare după încheierea sezonului rece.
Gavriliță: Schimbările de taxare în domeniul energiei vor intra în vigoare după încheierea sezonului rece.

Asigurările sunt date de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în contextul în care proiectul politicii bugetar-fiscale prevede aplicarea cotei standard TVA de 20% pentru resursele energetice, inclusiv gaze naturale, energie electrică și energie termică, informează. ipn.md

„De la 1 ianuarie, nimeni nu va simți nimic. Nicio factură la energia electrică, la gazele naturale sau la energie termică nu se va schimba. Orice schimbări care vizează componenta energetică vor intra în vigoare după încheierea sezonului de încălzire. Să nu-și facă nimeni griji pentru iarnă”, a spus ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „În context” de la postul public de televiziune.

Potrivit lui Gavriliță, autoritățile intenționează să atenueze impactul noilor măsuri prin intermediul mecanismului de compensații, astfel încât majoritatea populației să nu resimtă eventualele creșteri de costuri.

„Am avut experiența compensațiilor, care este un instrument extrem de simplu pentru a absorbi orice creștere de tarif. Ceea ce le-am propus eu colegilor este ca 80% din populație să nu resimtă nicio schimbare, pentru că Guvernul are instrumentul necesar pentru a compensa în factură orice introducere de TVA, cu excepția cazurilor de consum exorbitant sau de venituri exorbitante. În schimb, veniturile suplimentare pot veni în ajutorul familiilor mai sărace” a mai spus Andrian Gavriliță.

Oficialul a explicat că aplicarea cotei standard de TVA pentru resursele energetice nu urmărește creșterea valorii facturilor pentru consumatorii obișnuiți, ci crearea unor resurse suplimentare pentru susținerea gospodăriilor vulnerabile.

„Aplicarea TVA pentru resursele energetice creează un instrument suplimentar de suport a majorității familiilor. Nu înseamnă că pentru cetățeanul de rând se va scumpi factura la resursele energetice” a punctat ministrul Finanțelor.

Sursă
ipn
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