Gavriliță: Risipirea resurselor publice nu se datorează unei intenții răuvoitoare.

Această opinie a fost împărtășită de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul evenimentelor de formare continuă ale Inspectoratului Control Financiar de Stat (ICFS), dedicate combaterii neregulilor detectate în timpul auditurilor financiare.

Scopul evenimentelor este „consolidarea disciplinei financiare, aplicarea uniformă a cadrului normativ și acordarea de sprijin autorităților în gestionarea corectă și eficientă a resurselor de stat”. Despre aceasta informează site-ul instituției, precizând că, alături de ICFS, își completează cunoștințele în lupta împotriva deturnării bunurilor de stat și reprezentanții autorităților centrale și locale, precum și ai organizațiilor antreprenoriale, transmite logos-pres.md.

În agenda zilei sunt incluse, de exemplu, subiecte referitoare la principalele încălcări depistate de ICFS în „domeniul achizițiilor publice, gestionarea activelor de stat, disciplina financiară și contabilă și plata muncii. De asemenea, sunt prezentate recomandări și măsuri pentru prevenirea nerespectării cerințelor și asigurarea unei gestionări corespunzătoare a fondurilor publice”, se menționează în comunicatul oficial al instituției.

Ministrul Andrian Gavriliță a subliniat importanța sprijinului acordat autorităților publice în aplicarea corectă a cadrului normativ și consolidarea disciplinei financiare.

„Mulțumesc tuturor celor care activează în serviciul public și contribuie zilnic la gestionarea responsabilă a resurselor de stat. De multe ori, încălcările depistate nu sunt cauzate de rea intenție, ci de complexitatea cadrului normativ și a procedurilor care trebuie aplicate. Prin aceste evenimente ne propunem să clarificăm situația, să oferim sprijin și să consolidăm colaborarea cu autoritățile locale, astfel încât interacțiunea cu Ministerul Finanțelor să fie cât mai eficientă și constructivă”, a declarat el.