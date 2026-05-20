noi.md
20 Mai 2026, 15:16
4 358
Gavriliță explică situația datoriilor statului față de agricultori

Fermierii sunt din nou nemulțumiți, pentru că nu au bani pentru lucrările de câmp din cauza creșterii semnificative a prețurilor la motorină și îngrășăminte.

Deși Guvernul a alocat recent 110 milioane lei pentru accize și 200 milioane pentru rambursările anticipate de TVA, banii nu au ajuns încă la fermieri, informează noi.md.

Fermierii au declarat că măsurile luate până acum de autoritățile executive pentru rambursarea plăților anticipate de TVA și a accizelor pentru perioada martie-mai sunt tardive și insuficiente.

Mai mult, unii s-au trezit în dificultate după blocarea conturilor lor, în timp ce statul le datorează sume mari.

„Acest lucru este posibil deoarece datoria reflectată în prezent în cont nu reprezintă încă o datorie a statului față de subiectul economic. Colegii mei au propus o inițiativă legislativă, pe care am susținut-o, care prevede că, în cazul existenței unei datorii potențiale a bugetului de stat față de subiectul economic, inspectorii fiscali trebuie să țină cont de aceasta și să prevină anumite măsuri restrictive în cazul în care există într-adevăr obligații ale statului în favoarea lor. Dacă apar situații în care acestea nu funcționează, trebuie neapărat să le analizăm”, a declarat pentru jurnaliști ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Reamintim că din 11 mai este deschisă depunerea cererilor pentru compensarea parțială a accizelor la motorina achiziționată în perioada 1 martie - 31 mai 2026. Sprijinul poate ajunge până la 200.000 lei pentru un beneficiar.

noi.md
