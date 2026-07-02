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2 Iulie 2026, 20:16
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Gavriliță: După cum arată prețurile la resursele energetice, programul de compensații ar trebui să continue

Familiile social-vulnerabile din Republica Moldova ar putea beneficia și în următorul sezon rece de compensații pentru plata resurselor energetice.

Gavriliță: După cum arată prețurile la resursele energetice, programul de compensații ar trebui să continue.
Gavriliță: După cum arată prețurile la resursele energetice, programul de compensații ar trebui să continue.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care susține că evoluția prețurilor la resursele energetice justifică menținerea programului de sprijin, transmite tvrmoldova.md.

„După cum arată prețurile la resursele energetice, cred că în această iarnă se impune să continue într-o anumită măsură și programul de compensații”, a declarat ministrul.

Andrian Gavriliță a vorbit și despre aplicarea TVA, precizând că autoritățile își propun ca majoritatea cetățenilor să nu resimtă această măsură ca pe un cost suplimentar.

„Insistăm să existe măsuri astfel încât absoluta majoritate a cetățenilor să nu resimtă TVA-ul ca un cost suplimentar, ci acesta să fie aplicat acolo unde este posibil, fără a schimba modul de viață al cetățenilor”, a adăugat ministrul.

În sezonul rece 2025–2026, Guvernul a alocat 2,34 miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Programul a vizat în special gospodăriile vulnerabile, inclusiv pensionari, copii, tineri și persoane cu dizabilități. Printre beneficiari s-au numărat peste 402.000 de pensionari, aproximativ 353.000 de copii și tineri și circa 23.000 de persoane cu dizabilități.

În ultimii patru ani, statul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru compensațiile la energie. Programul „Ajutor la contor” a fost susținut tehnic de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Guvernul Italiei.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat detalii privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2026–2027.

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