Gavriliță, despre reforma fiscală: Marea majoritate a cetățenilor, de fapt, nu ar trebui să piardă în mod real.

Modificările propuse în legislație nu vor majora povara fiscală totală asupra populației, iar eventualele scumpiri generate de revizuirea cotelor TVA vor fi compensate de stat.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, comentând planurile ministerului pentru anul 2027, transmite rupor.md.

Potrivit ministrului, discuțiile privind taxa pe valoarea adăugată nu vizează tarifele de bază, deoarece cota standard a TVA în Moldova este deja de 20%. „Când vorbim despre TVA, vorbim doar despre anumite cote reduse, pentru că cota standard în Republica Moldova este de 20%. Discutăm despre unele cote reduse care au fost aplicate până acum”, a declarat Gavriliță.

Potrivit ministrului, reforma include nu doar modificări privind TVA, ci și reducerea poverii fiscale directe asupra salariilor, precum și introducerea unor beneficii suplimentare pentru cetățeni. Principalul obiectiv al ministerului rămâne protejarea intereselor cetățenilor țării.

„Obiectivul nostru este ca cetățenii să nu fie afectați. Marea majoritate a cetățenilor, de fapt, nu ar trebui să piardă în mod real în urma acestei reforme”, a afirmat ministrul.

În domeniile în care alinierea cotelor TVA la nivelul general acceptat de 20% va provoca totuși creșterea prețurilor de retail, Guvernul va activa mecanisme de sprijin social. După cum a precizat Andrian Gavriliță, efectul negativ asupra oamenilor urmează să fie complet compensat.

„Acolo unde ar putea exista anumite ajustări de prețuri, conform estimărilor noastre, indemnizațiile care vor fi plătite trebuie să acopere acest impact pentru majoritatea absolută a populației”, a spus oficialul.