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unimedia.info logounimedia
26 Iunie 2026, 09:14
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Gavriliță, despre posibila impozitare a bisericilor: Abordarea trebuie să fie aceeași ca în cazul ONG-urilor

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că problema impozitării bisericilor și a donațiilor enoriașilor rămâne deocamdată un subiect de discuție.

Gavriliță, despre posibila impozitare a bisericilor: Abordarea trebuie să fie aceeași ca în cazul ONG-urilor.
Gavriliță, despre posibila impozitare a bisericilor: Abordarea trebuie să fie aceeași ca în cazul ONG-urilor.

Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să studieze practica internațională înainte de a lua orice decizie, transmite unimedia.info.

În cadrul emisiunii, ministrul a fost întrebat dacă în noua politică fiscală se ia în calcul introducerea unor taxe pentru organizațiile religioase și donațiile pe care acestea le primesc.

„Așteptăm propuneri și vrem să vedem dacă o astfel de practică este aplicată în alte țări și cât de eficientă este. Trebuie să înțelegem cum funcționează acest sistem. De obicei, sunt impozitate veniturile, profitul și câștigurile. Sincer, nu am intrat în toate detaliile contabilității bisericești, dar abordarea trebuie să fie aceeași ca pentru organizațiile neguvernamentale”, a răspuns Gavriliță.

În timpul interviului, jurnalistul a întrebat de asemenea dacă se planifică impozitarea donațiilor pe care credincioșii le lasă în biserici pentru reparații sau întreținerea lăcașului de cult.

Ministrul a menționat că această problemă trebuie analizată în contextul general al impozitării donațiilor.

„Tema impozitării oricăror donații a stârnit multe reacții. Dacă considerăm că momentan nu este cazul să discutăm impozitarea darurilor bănești la nunți și botezuri, probabil că în același pachet poate fi amânată și problema donațiilor legate de ritualurile religioase tradiționale”, a spus el.

La întrebarea dacă ministerul este pregătit să renunțe la ideea impozitării donațiilor, Gavriliță a răspuns că în privința bisericii este necesară o abordare unitară, fără a scoate organizațiile religioase într-o categorie separată.

„Dacă cineva îmi va arăta exemple concrete despre cum funcționează acest lucru în alte țări, suntem pregătiți să le studiem. De obicei, este impozitat profitul. În același timp, pentru organizațiile neguvernamentale donațiile nu sunt impozitate. De aceea este important să elaborăm o abordare sistemică, pentru a nu crea impresia că luăm anumite măsuri doar pentru că cineva nu agreează biserica. Până acum ONG-urile nu sunt organizații comerciale și veniturile lor din donații nu sunt impozitate, nu consider că pentru biserică ar trebui să existe un regim mai dur decât pentru alte organizații non-profit”, a subliniat ministrul finanțelor.

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