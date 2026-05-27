Infotag
27 Mai 2026, 16:52
2 286
Gavriliță: Decizia privind introducerea cotei unice de TVA de 20% încă nu a fost luată

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat jurnaliștilor, miercuri, că decizia privind introducerea cotei unice de TVA de 20% încă nu a fost luată.

„Când va exista o astfel de decizie, va fi o declarație publică, cu explicații”, a asigurat el, transmite infotag.md.

Anterior, în spațiul public a apărut informația că majorarea cotei a fost discutată de autorități cu misiunea FMI. Gavriliță a subliniat că nu au fost impuse astfel de condiții.

Ministrul a comunicat că, în cadrul recentei misiuni FMI la Chișinău, s-a convenit că Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar pe parcursul mai multor ani, iar orice cheltuieli suplimentare trebuie acoperite din veniturile proprii.

„Acestea sunt principiile de bază despre care vorbim”, a spus el.

Totodată, ministrul a menționat necesitatea introducerii unei cote unice.

„Orice expert obiectiv vă va spune că la TVA ar trebui aplicată o cotă unică, astfel încât statul să poată colecta mai mult de acolo unde există posibilități de plată și să compenseze domeniile în care acestea sunt limitate. Acest lucru ar fi cel mai corect și mai eficient. Dar, repet, atunci când va exista o astfel de decizie, o vom anunța și o vom explica…”, a subliniat Gavriliță.

Sursă
Infotag
