Gavriliță: Creșterea inflației ar putea influența costurile împrumuturilor pe piața internă.

„O inflație mai mare ar putea influența împrumuturile pe piața internă, dar nu este nimic ce nu poate fi gestionat și atât timp cât este pentru depășirea unei situații de moment. Este un șoc suplimentar pe care trebuie să-l absorbim”, a declarat ministrul, citat de bani.md.

Declarațiile vin în contextul în care efectele conflictului din Orientul Mijlociu și fluctuațiile de pe piețele energetice amplifică presiunile inflaționiste, iar costurile de finanțare încep deja să urce.

Datele Ministerului Finanțelor arată că rata medie ponderată a dobânzii la valorile mobiliare de stat vândute pe piața internă a ajuns la 9,35% în primele patru luni ale anului 2026, în creștere cu 0,27 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari dobânzi au fost înregistrate la valorile mobiliare cu maturități de 182 și 364 de zile, unde randamentele au depășit 9,5%. În cazul obligațiunilor de stat pe termen mai lung, dobânzile au variat între 6,98% și 8%.

În paralel, perspectivele privind evoluția prețurilor indică noi presiuni. Potrivit ultimului Raport asupra inflației publicat de Banca Națională a Moldovei, inflația este estimată la aproximativ 7,3% în trimestrul II din 2026 și ar urma să ajungă la circa 8% în trimestrul III.

BNM anticipează că vârful inflației va fi atins în trimestrul IV al anului 2026 și la începutul anului 2027, perioadă în care ritmul anual de creștere a prețurilor ar putea depăși 8,5%.