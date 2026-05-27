unimedia.info
27 Mai 2026, 07:54
24
Copiază linkul
Link copiat

Gavriliță: Codul fiscal trebuie rescris de la zero. Sistemul actual este distorsionat

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, califică actualul Cod fiscal drept „distorsionat și diferențiat” și vrea unul nou „rescris de la zero”.

Potrivit ministrului, sistemul fiscal existent permite unora să plătească mai puțin, iar altora mai mult, și nu întotdeauna în mod echitabil, scrie unimedia.info.

„În sistemul existent, fiecare plătește cât vrea. În același timp, cea mai mare povară fiscală o suportă profesorii, medicii, funcționarii publici, angajații primăriilor și ministerelor. Din păcate, prea multe sectoare ale economiei continuă să plătească prea puțin. Dar atunci când unii nu plătesc, cei care plătesc sunt obligați să acopere costurile pentru toți”, a declarat Gavriliță în cadrul emisiunii „7 zile”.

Ministrul a subliniat că sistemul fiscal moștenit după mai bine de treizeci de ani de existență a Moldovei independente  e atât de complex și distorsionat și diferențiat. El consideră că aceste probleme nu pot fi rezolvate doar prin ajustări punctuale.

„Obiectivul nostru pe termen mediu și sper să reușim anul viitor să venim cu un nou cod fiscal. Pentru că doar rescriind de la zero un cod fiscal nou, cu gândul la cetățeni și la antreprenori, doar așa vom putea trece la un alt nivel de administrare fiscală, în care să nu avem 17 sau 18 regimuri fiscale diferite, foarte multe opțiuni prin care plătește cine și cât vrea”, a explicat ministrul.

Gavriliță a mai menționat că noile reguli fiscale nu trebuie să distrugă procesele economice existente, dar trebuie să schimbe paradigma însăși.

„Acum nu ne propunem să perturbăm mai ales dezvoltarea economică, sectoarele economiei, dar vrem să schimbăm paradigma de la un sistem care foarte mulți ani s-a construit pe excepții, derogări și preferințe și facilități, la alt sistem maximal atractiv, care să permită oricui să lucreze simplu, comod, competitiv și să nu admitem acele neconformări, pentru că atunci când unii nu plătesc, cei care plătesc trebuie să plătească pentru toți”, a concluzionat ministrul Finanțelor.

unimedia.info
