Gavriliță a anunțat majorarea salariilor pentru 170.000 de angajați din sectorul bugetar.

Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar vor primi majorări salariale în cadrul reformei sistemului de salarizare.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unei conferințe de presă dedicate legii privind salariile, concediile și pensiile angajaților cu statut special, informează rupor.md.

Potrivit ministrului, pentru majoritatea angajaților creșterea va fi între 10% și 30%. Mărimea majorării va depinde de cât de corect au fost majorate salariile în anii precedenți.

„Această reformă va aduce o creștere a salariilor așteptată și meritată pentru majoritatea angajaților și lucrătorilor din sectorul bugetar. Este vorba despre aproximativ 170.000 de persoane care ar trebui să vadă o creștere a veniturilor”, a declarat Gavriliță.

Ministrul a precizat că majorarea va afecta aproximativ 60.000 de angajați din domeniul educației, 50.000 de personal tehnic, circa 20.000 de angajați ai primăriilor și administrației publice locale, precum și 17.000 de angajați care asigură ordinea publică. Este vorba și despre angajații din sănătate, cultură și sport.

Gavriliță a declarat că sistemul actual de salarizare a devenit mai puțin echitabil din cauza numeroaselor excepții și mecanisme prin care poziții similare sunt plătite diferit. Totodată, după cum a spus el, multe funcții importante pentru calitatea serviciilor publice rămân subevaluate.

„Această reformă nu este doar despre salarii. Este despre oameni, despre cei care educă generațiile viitoare, care au grijă de sănătatea noastră și asigură ordinea publică în țară”, a spus ministrul.

Potrivit lui Gavriliță, reforma urmărește patru obiective principale. Autoritățile doresc să crească echitatea salarizării, să mărească ponderea salariului de bază în venitul total al angajaților, să reducă treptat numărul valorilor de referință și să asigure sustenabilitatea cheltuielilor bugetare pe termen mediu și lung.

Ministrul a menționat că la proiect au lucrat timp de câțiva ani experți naționali și internaționali. Potrivit lui, analiza a arătat că Republica Moldova are nevoie de un sistem de salarizare mai transparent și mai echitabil în sectorul bugetar.