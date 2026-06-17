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logos.press.md logologos
17 Iunie 2026, 21:18
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Furnizorii de servicii de plată vor fi obligați să dezvăluie informații despre comisioane

Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului Moldovei a aprobat raportul privind proiectul de lege referitor la comparabilitatea comisioanelor pentru conturile de plăți și transferul conturilor de plăți.

Furnizorii de servicii de plată vor fi obligați să dezvăluie informații despre comisioane.
Furnizorii de servicii de plată vor fi obligați să dezvăluie informații despre comisioane.

Documentul va fi propus spre examinare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, transmite logos-pres.md.

Inițiativa legislativă, elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), ia în considerare recomandările Comisiei Europene privind armonizarea ulterioară a cadrului normativ cu legislația europeană în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

Noul proiect de lege are ca scop creșterea transparenței, oferirea consumatorilor de informații mai eficiente și asigurarea unui acces echitabil la serviciile financiare de bază.

Conform textului proiectului de lege, înainte de încheierea contractului pentru deschiderea unui cont de plăți, furnizorul va fi obligat să ofere consumatorului un document cu informații clare despre comisioanele și taxele aplicabile. Forma standardizată va corespunde cerințelor de prezentare a informațiilor stabilite de Comisia Europeană. Clienții vor primi, de asemenea, anual, gratuit, informații despre comisioanele percepute de furnizorii de servicii de plată, pentru a le fi mai ușor să evalueze costul serviciilor utilizate. Până în prezent, furnizorii de servicii publicau pe site-urile lor condițiile generale, tarifele și taxele pentru serviciile destinate clienților retail.

Pentru a asigura transparența și accesul la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web care va conține informații despre serviciile oferite de diferiți furnizori de servicii de plată, inclusiv taxele percepute. Astfel, consumatorii vor putea compara ofertele și alege cele mai avantajoase opțiuni.

Proiectul de lege conține, de asemenea, prevederi menite să faciliteze schimbarea conturilor de plăți. Pentru garantarea drepturilor tuturor consumatorilor, băncile vor fi obligate să ofere conturi de plăți cu servicii de bază. Documentul prevede sancțiuni pentru furnizorii de servicii care încalcă prevederile, iar CNPF va putea aplica avertismente scrise, amenzi sau măsuri de executare silită, în funcție de gravitatea încălcărilor constatate.

După adoptare, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția capitolului privind schimbarea conturilor, care va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării. Unele articole vor intra în vigoare din ziua aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

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