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2 Iulie 2026, 09:50
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Forța Fermierilor: Suntem pregătiți să reluăm protestele dacă autoritățile nu vor răspunde

Protestele fermierilor, planificate pentru 24–25 iunie, au fost suspendate cu condiția ca autoritățile să își exprime public poziția privind cota TVA în agricultură până cel târziu pe 30 iunie.

Forța Fermierilor: Suntem pregătiți să reluăm protestele dacă autoritățile nu vor răspunde.
Forța Fermierilor: Suntem pregătiți să reluăm protestele dacă autoritățile nu vor răspunde.

Așa cum au declarat reprezentanții asociației „Forța Fermierilor”, în timpul întâlnirii cu președintele Parlamentului, reprezentanții organizației și unii deputați din partidul de guvernământ au adus numeroase argumente pentru menținerea cotei TVA de 8% la produsele agricole.

Organizația a reamintit că acestei întâlniri i-au precedat consultări la Ministerul Agriculturii, unde toate asociațiile agricole de ramură s-au pronunțat în unanimitate împotriva majorării cotei TVA la 20%.

„Din păcate, până în prezent fermierii nu au primit o poziție publică clară din partea celor care iau decizii în această chestiune extrem de importantă. Cerem Guvernului un răspuns clar: va renunța la majorarea poverii fiscale asupra sectorului agricol, care ar putea avea consecințe catastrofale imediate pentru sute de întreprinderi agricole micro, mici și mijlocii?”, se arată în declarație.

Asociația a subliniat că poziția oficială nu poate fi înlocuită cu declarații separate în mass-media despre necesitatea unor discuții suplimentare privind proiectul politicii bugetar-fiscale.

În acest context, fermierii din mai multe raioane ale țării cer Guvernului să-și clarifice poziția privind cota TVA pentru sectorul agricol până la sfârșitul săptămânii.

În caz contrar, precum și dacă autoritățile vor continua să insiste asupra introducerii cotei standard de TVA pentru produsele agricole, fermierii își rezervă dreptul de a relua acțiunile de protest în masă sub diverse forme, deși campania de recoltare a început deja.

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