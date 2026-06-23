Forța Fermierilor: Poliția intimidează fermierii înainte de proteste.

Conducerea Asociației „Forța Fermierilor” a primit „numeroase sesizări din teren privind abuzurile și intimidările din partea poliției la adresa fermierilor care intenționează să participe la acțiuni legale de protest”.

Angajații Poliției din unele raioane au cerut listele participanților și au sunat fermierilor, recomandându-le să rămână acasă. La Chișinău, fără niciun temei legal, președintele asociației a fost chemat la inspectoratul de poliție. „Regretăm profund că, în plin proces de integrare europeană, poliția recurge la metode represive pentru a limita dreptul constituțional la protest”, se arată într-un comunicat al „Forța Fermierilor” transmis logos-pres.md.

În ciuda presiunilor și a lucrărilor agricole în curs, fermierii din mai multe regiuni confirmă intenția de a organiza mâine o acțiune de protest.

Potrivit „Forța Fermierilor”, tehnica agricolă va fi amplasată în următoarele locații: