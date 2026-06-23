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logos.press.md logologos
23 Iunie 2026, 20:45
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Forța Fermierilor: Poliția intimidează fermierii înainte de proteste

Conducerea Asociației „Forța Fermierilor” a primit „numeroase sesizări din teren privind abuzurile și intimidările din partea poliției la adresa fermierilor care intenționează să participe la acțiuni legale de protest”.

Forța Fermierilor: Poliția intimidează fermierii înainte de proteste.
Forța Fermierilor: Poliția intimidează fermierii înainte de proteste.

Angajații Poliției din unele raioane au cerut listele participanților și au sunat fermierilor, recomandându-le să rămână acasă. La Chișinău, fără niciun temei legal, președintele asociației a fost chemat la inspectoratul de poliție. „Regretăm profund că, în plin proces de integrare europeană, poliția recurge la metode represive pentru a limita dreptul constituțional la protest”, se arată într-un comunicat al „Forța Fermierilor” transmis logos-pres.md.

În ciuda presiunilor și a lucrărilor agricole în curs, fermierii din mai multe regiuni confirmă intenția de a organiza mâine o acțiune de protest.

Potrivit „Forța Fermierilor”, tehnica agricolă va fi amplasată în următoarele locații:

  • Rotonda Râșcani-Costești — fermierii din raionul Râșcani (nu sunt membri „Forța Fermierilor”).
  • Traseul Soroca-Otaci, intrarea în orașul Soroca (nu sunt membri „Forța Fermierilor”).
  • Traseul Fălești-Sculeni, intrarea în orașul Fălești — fermierii din raioanele Fălești și Sângerei.
  • Traseul Chișinău-Soroca, intersecția Soroca — fermierii din Telenești și Orhei.
  • Traseul Orhei-Rezina, în apropierea satului Bușăuca — fermierii din raioanele Rezina și Orhei.
  • Traseul Ungheni-Chișinău, șoseaua de centură – fermierii din raionul Ungheni.
  • Traseul Chișinău-Dubăsari, lângă ieșirea spre Criuleni – fermierii din raionul Criuleni.
  • Traseul Chișinău-Ungheni, sensul giratoriu Bucovăț — fermierii din raioanele Strășeni, Nisporeni și Călărași.
  • Traseul Căușeni-Cimișlia, satul Sălcuța, ieșirea spre Tocuz-Ucrainca — fermierii din raionul Căușeni.
  • Traseul Chișinău-Palanca, ieșirea spre Ștefan Vodă, stația PECO „Lukoil” — fermierii din raionul Ștefan Vodă.
  • Traseul Hâncești-Leova, satul Sărata Nouă – fermierii din raioanele Leova și Hâncești.
  • Traseul Cimișlia-Basarabeasca, intrarea în satul Abaclia – fermierii din raioanele Basarabeasca și Cimișlia.
  • Cahul, lângă vamă Oancea — fermierii din raioanele Cahul și Cantemir.
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