Forța Fermierilor: Poliția intimidează fermierii înainte de proteste
Conducerea Asociației „Forța Fermierilor” a primit „numeroase sesizări din teren privind abuzurile și intimidările din partea poliției la adresa fermierilor care intenționează să participe la acțiuni legale de protest”.
Angajații Poliției din unele raioane au cerut listele participanților și au sunat fermierilor, recomandându-le să rămână acasă. La Chișinău, fără niciun temei legal, președintele asociației a fost chemat la inspectoratul de poliție. „Regretăm profund că, în plin proces de integrare europeană, poliția recurge la metode represive pentru a limita dreptul constituțional la protest”, se arată într-un comunicat al „Forța Fermierilor” transmis logos-pres.md.
În ciuda presiunilor și a lucrărilor agricole în curs, fermierii din mai multe regiuni confirmă intenția de a organiza mâine o acțiune de protest.
Potrivit „Forța Fermierilor”, tehnica agricolă va fi amplasată în următoarele locații:
- Rotonda Râșcani-Costești — fermierii din raionul Râșcani (nu sunt membri „Forța Fermierilor”).
- Traseul Soroca-Otaci, intrarea în orașul Soroca (nu sunt membri „Forța Fermierilor”).
- Traseul Fălești-Sculeni, intrarea în orașul Fălești — fermierii din raioanele Fălești și Sângerei.
- Traseul Chișinău-Soroca, intersecția Soroca — fermierii din Telenești și Orhei.
- Traseul Orhei-Rezina, în apropierea satului Bușăuca — fermierii din raioanele Rezina și Orhei.
- Traseul Ungheni-Chișinău, șoseaua de centură – fermierii din raionul Ungheni.
- Traseul Chișinău-Dubăsari, lângă ieșirea spre Criuleni – fermierii din raionul Criuleni.
- Traseul Chișinău-Ungheni, sensul giratoriu Bucovăț — fermierii din raioanele Strășeni, Nisporeni și Călărași.
- Traseul Căușeni-Cimișlia, satul Sălcuța, ieșirea spre Tocuz-Ucrainca — fermierii din raionul Căușeni.
- Traseul Chișinău-Palanca, ieșirea spre Ștefan Vodă, stația PECO „Lukoil” — fermierii din raionul Ștefan Vodă.
- Traseul Hâncești-Leova, satul Sărata Nouă – fermierii din raioanele Leova și Hâncești.
- Traseul Cimișlia-Basarabeasca, intrarea în satul Abaclia – fermierii din raioanele Basarabeasca și Cimișlia.
- Cahul, lângă vamă Oancea — fermierii din raioanele Cahul și Cantemir.