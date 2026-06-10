Formularele standard ale comercianților independenți vor fi revizuite.

Astfel, formularele standard vor fi actualizate conform noilor prevederi ale Codului fiscal, care au intrat în vigoare la 30 aprilie anul curent. Reamintim că IDNO a fost introdus în locul IDNP al persoanei fizice, care până acum era indicat în documentele standard ale comerciantului independent, transmite logos-pres.md.

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică proiectul corespunzător al ordinului. Propunerile vor fi acceptate până la 22 iunie 2026. Conform proiectului, numărul de identificare de stat (IDNO), atribuit persoanei fizice – rezident care desfășoară activitate în domeniul comerțului (comerciant independent), va figura în toate documentele sale.

În special, în cererea de înregistrare, actualizare a datelor sau încetare a activității, în confirmarea înregistrării fiscale, în avizul de plată pentru impozitul pe venitul din activitatea independentă, precum și în notificarea privind recalcularea impozitului și altele.

Revizuirea prevederilor legislației a fost determinată de necesitatea de a asigura protecția datelor personale ale comercianților independenți, care până acum apăreau în toate documentele standard.