Fondul locativ al Moldovei a crescut cu 2,1%.

Fondul locativ al Republicii Moldova a crescut cu 2,1%. Datele au fost furnizate de Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobiliare” și de autoritățile administrației publice locale.

La 1 ianuarie 2026, fondul locativ oficial înregistrat al Republicii Moldova (locuințe ocupate și neocupate) a ajuns la 1.365.300 de locuințe, în creștere cu 2,1% față de 1 ianuarie 2025, transmite logos-pres.md.

Suprafața totală a fondului locativ înregistrat la 1 ianuarie 2026 a fost de 93.379.300 m², cu 1,7% mai mare decât la 1 ianuarie 2025. Cea mai mare pondere în numărul caselor înregistrate la 1 ianuarie 2026 a revenit Regiunii Nord de Dezvoltare (29,1%), urmată de Regiunea Centrală (27,4%), municipiul Chișinău (26,4%), Regiunea Sud de Dezvoltare (13,3%) și formațiunea teritorială autonomă Găgăuzia (3,8%).

În mediul rural sunt înregistrate 748.000 de unități locative (54,8% din total), cu o suprafață totală de 49.468.500 m² (53% din total). În zonele urbane sunt înregistrate 617.400 de unități locative (45,2% din total), cu o suprafață totală de 43.910.800 m² (47% din total).

Distribuția locuințelor după numărul de camere este următoarea: locuințele cu o cameră reprezintă 10,9% din total, cele cu două camere – 32,6%, cele cu trei camere – 35,9%, iar cele cu patru camere și mai multe – 20,6%.

La 1 ianuarie 2026, doar 68,2% din unitățile locative înregistrate sunt echipate cu apeduct, 66,1% dispun de canalizare, 47,3% sunt conectate la încălzirea centrală, iar 91,3% au alimentare cu gaze (naturale și lichefiate).