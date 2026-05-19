Fondul de rezervă al Guvernului Moldovei este aproape gol în proporție de trei sferturi.

La sfârșitul lunii aprilie, Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar destinat compensării pierderilor producătorilor agricoli afectați de creșterea prețurilor la combustibil ca urmare a conflictului militar din Orientul Mijlociu. Până în prezent, aceste fonduri nu au ajuns la agricultori, însă procedura de depunere a cererilor a fost deja lansată, informează logos-press.md.

În fond au rămas puțin sub 40 de milioane de lei

Conform raportului Ministerului Finanțelor privind distribuirea fondului de rezervă, în prezent în acesta au rămas puțin sub 40 de milioane de lei. Pe lângă ajutorul acordat beneficiarilor programului de compensare a accizelor la combustibil, în februarie Guvernul a alocat 382,5 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor suportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Acestea erau destinate transportului ajutorului umanitar către Ucraina. Plățile au fost finanțate până în prezent în sumă de 329,2 mii de lei.

În total, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare le-au fost alocate 110,382 milioane de lei.

Anul acesta, fondul de rezervă al Guvernului este planificat în sumă de 150 milioane de lei, iar fondul de intervenție – în valoare de 230 milioane de lei.

Reamintim că anual în bugetul Republicii Moldova sunt prevăzute bani pentru două fonduri guvernamentale de urgență – fondul de rezervă și fondul de intervenție. Scopul acestora este de a permite Guvernului să reacționeze operativ la necesitățile de finanțare în circumstanțe excepționale și neprevăzute.

Fondul de rezervă este destinat finanțării cheltuielilor de natură neprevăzută și excepțională. Fondul de intervenție – pentru finanțarea cheltuielilor legate de lichidarea consecințelor dezastrelor naturale, epidemiilor și altor situații de urgență.