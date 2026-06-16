FMI: Salariile „în plic” împiedică evaluarea riscurilor de credit în Moldova.

Experții FMI notează că registrul de credit administrat de Banca Națională oferă informații detaliate despre împrumuturile contractate de populație și companii. Totuși, utilitatea acestor date este limitată de ponderea ridicată a economiei informale și de raportarea incompletă a veniturilor, transmite bani.md.

Fondul explică faptul că, la acordarea creditelor, băncile și organizațiile de creditare trebuie să utilizeze documente oficiale pentru confirmarea veniturilor. În practică însă, o parte din veniturile populației nu sunt reflectate în acte, iar informațiile privind capacitatea reală de plată a debitorilor rămân incomplete.

Experții atrag atenția și asupra unor probleme tehnice de raportare, inclusiv în ceea ce privește indicatorii care măsoară gradul de îndatorare al debitorilor. Din acest motiv, BNM nu dispune întotdeauna de o imagine completă asupra riscurilor acumulate în sectorul creditării.

FMI recomandă extinderea și îmbunătățirea bazelor de date utilizate pentru monitorizarea creditelor, introducerea unor câmpuri suplimentare de raportare și utilizarea mai eficientă a informațiilor fiscale și statistice pentru verificarea veniturilor și a capacității de rambursare a debitorilor.

Potrivit raportului, o imagine mai clară asupra nivelului real al îndatorării gospodăriilor este esențială pentru detectarea din timp a riscurilor care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar și pentru prevenirea acumulării unor vulnerabilități ascunse în economie.