FMI recomandă Băncii Naționale a Moldovei să înăsprească cerințele privind capitalul băncilor.

Fondul Monetar Internațional recomandă Băncii Naționale a Moldovei (BNM) să ia în considerare introducerea unor cerințe suplimentare privind capitalul băncilor, chiar și în lipsa semnelor de supraîncălzire a economiei.

Într-un raport dedicat stabilității financiare a Republicii Moldova, experții FMI susțin că autoritățile ar trebui să ia în calcul aplicarea unui mecanism denumit „positive-neutral countercyclical capital buffer” (PnCCyB), care ar obliga băncile să păstreze rezerve suplimentare de capital pentru a putea absorbi eventuale șocuri economice și financiare. Potrivit documentului, rezultatele testelor de stres realizate asupra sistemului bancar sugerează un nivel neutru de aproximativ 1,5% pentru acest tampon de capital, transmite bani.md.

FMI argumentează că o astfel de măsură ar fi justificată în cazul Moldovei, având în vedere expunerea ridicată a economiei la șocuri externe și dificultățile de identificare în timp real a riscurilor financiare. Instituția consideră că rezervele suplimentare ar permite băncilor să facă față mai ușor unor perioade de turbulențe economice fără a reduce brusc creditarea economiei.

Totodată, Fondul recomandă reconfigurarea actualului tampon pentru risc sistemic astfel încât acesta să fie orientat spre vulnerabilitățile structurale rămase neacoperite de alte instrumente de supraveghere. Experții FMI estimează că o eventuală corecție a pieței imobiliare ar putea reduce capitalizarea băncilor cu aproximativ un punct procentual.

Raportul mai arată că autoritățile moldovene au majorat deja în ultimii ani cerințele de capital pentru sectorul bancar, inclusiv prin introducerea unor amortizoare suplimentare pentru instituțiile financiare considerate sistemice.



