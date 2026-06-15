FMI: Programul Prima Casă Plus a contribuit substanțial la scumpirea locuințelor.

Despre acest lucru avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI) în cel mai recent raport privind stabilitatea sistemului financiar al Republicii Moldova, informează ziua.md.

Potrivit experților FMI, combinația dintre cererea sporită de locuințe, stimulată inclusiv de programul destinat cumpărătorilor aflați la prima achiziție, și oferta insuficientă de pe piață a dus la o creștere rapidă a prețurilor imobiliare. Astfel, locuințele s-au scumpit cu 25,6% în 2024 și cu încă 24,2% în prima jumătate a anului 2025.

FMI constată că expansiunea creditării a fost una dintre cele mai rapide din ultimul deceniu, iar raportul credite/PIB a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2015 încoace. În aceste condiții, instituția avertizează că riscurile pentru stabilitatea financiară sunt în creștere, chiar dacă sistemul bancar rămâne, în prezent, solid și bine capitalizat.

Experții Fondului le recomandă autorităților de la Chișinău să monitorizeze mai atent evoluția pieței imobiliare și să alinieze condițiile programului „Prima Casă” la regulile generale aplicabile creditelor ipotecare și de consum, pentru a limita acumularea de riscuri în sectorul financiar.

În raport se arată că dinamica puternică a creditării a fost alimentată de reducerea dobânzilor, revenirea cererii interne și măsurile de sprijin pentru achiziționarea primei locuințe. Cu toate acestea, FMI avertizează că menținerea unui ritm atât de rapid al creșterii prețurilor și creditelor necesită o supraveghere atentă din partea autorităților.

Programul „Prima Casă Plus” a fost lansat în primăvara anului 2024 ca o inițiativă guvernamentală de creditare ipotecară preferențială destinată facilitării accesului la locuințe pentru tinerii și familiile din Republica Moldova. Noul mecanism a extins semnificativ condițiile programului „Prima Casă”, oferind credite de până la 2,5 milioane de lei, perioade de rambursare de până la 30 de ani, posibilitatea unui avans de 0% și garanții de stat de până la 70% din valoarea imobilului.

El a fost anunțat de președintele Maia Sandu și aprobat ulterior de Guvern, fiind promovat intens de partidul de guvernământ înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din toamna aceluiași an.

Începând cu 1 aprilie 2026, autoritățile au suspendat însă recepționarea noilor cereri pentru compensațiile lunare acordate din bugetul de stat beneficiarilor programului, invocând epuizarea fondurilor prevăzute în buget. Deși mecanismele de garantare a creditelor și condițiile preferențiale de finanțare au rămas în vigoare, componenta de sprijin financiar direct a fost înghețată.

Ulterior, Guvernul a anunțat intenția de a reconceptualiza programul, pe fondul presiunilor crescânde asupra finanțelor publice și al costurilor acumulate în perioada post-electorală.