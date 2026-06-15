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bani.md logobani
15 Iunie 2026, 16:31
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FMI: Încrederea în leu crește lent, depozitele valutare rămân populare

În ciuda progreselor autorităților în reducerea vulnerabilităților financiare, Moldova rămâne una dintre cele mai dolarizate economii din regiune.

FMI: Încrederea în leu crește lent, depozitele valutare rămân populare.
FMI: Încrederea în leu crește lent, depozitele valutare rămân populare.

Acest lucru este menționat în raportul Fondului Monetar Internațional privind stabilitatea sistemului financiar.

Potrivit documentului, aproximativ 36% din depozitele aflate în sistemul bancar moldovenesc sunt păstrate în valută străină, în principal în euro și dolari. FMI remarcă faptul că nivelul ridicat al dolarizării rămâne o vulnerabilitate structurală pentru sectorul financiar, chiar dacă riscurile valutare sunt în prezent ținute sub control prin măsurile aplicate de Banca Națională a Moldovei, informează bani.md.

Experții Fondului observă și o schimbare în comportamentul de economisire al populației. Tot mai mulți deponenți preferă conturile la vedere în detrimentul depozitelor pe termen, ceea ce reduce stabilitatea surselor de finanțare ale băncilor și poate crește sensibilitatea sistemului la eventuale retrageri masive de fonduri în perioade de incertitudine.

Raportul mai notează că sectorul bancar din Republica Moldova este relativ concentrat, iar o parte importantă a depozitelor ar putea fi deținută de un număr limitat de clienți. În aceste condiții, FMI recomandă Băncii Naționale să monitorizeze mai atent concentrarea depozitelor și să includă acest risc în testele sale de stres privind lichiditatea băncilor.

În același timp, Fondul apreciază că băncile moldovenești dispun de rezerve importante de lichiditate și respectă confortabil cerințele prudențiale internaționale. Totuși, persistența unui nivel ridicat al depozitelor în valută demonstrează că încrederea populației în moneda națională nu este încă deplină, iar sistemul financiar rămâne expus șocurilor externe și fluctuațiilor de pe piețele valutare.

Sursă
bani.md logobani
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